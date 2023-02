Vorglühen und eintanzen: Rätsche-Fasnacht und Fasnachtsmäärt

Adligenswil und Stadt Luzern Vorglühen und eintanzen – so verreckt geht's am Samstag vor der Fasnacht ab! Ob am Umzug mit der wohl kürzesten Strecke oder am Määrt, der kein Määrt mehr ist: Am letzten Samstag vor der fünften Jahreszeit kommen alle Fasnachtsverrückten auf ihre Kosten. Roman Hodel Jetzt kommentieren 11.02.2023, 21.07 Uhr

Adliger nehmen geplante Feuerwehrfusion auf die Schippe

An der Adliger Rätschefasnacht hat’s natürlich: Adliger Rätsche. Bild: Boris Bürgisser (Adligenswil, 11. Februar 2023)

Sie heisst nicht umsonst Rätschefasnacht: Mit grossen und kleinen Rätschen startet am Samstag der 18 Nummern starke Adligenswiler Fasnachtsumzug. Es ist die vermutlich kürzeste Strecke der Region. «Das reicht für zwei Lieder und zwei Rhythmusstücke», sagt ein Guugger schmunzelnd. Doch bekanntlich liegt in der Kürze die Würze.

An der Adliger Rätschefasnacht hat's natürlich: Adliger Rätsche. Bild: Boris Bürgisser (Adligenswil, 11. Februar 2023) Die Adliger Rätsche mit ihrem Sujet «De gheimi Plan - Führwehr Megwil» Bild: Boris Bürgisser (Adligenswil, 11. Februar 2023) Der Feuerwehrverein mit dem Fusionsschredder. Bild: Boris Bürgisser (Adligenswil, 11. Februar 2023) Höt nämid mier eis of d'Füürwehr, proscht! Bild: Boris Bürgisser (Adligenswil, 11. Februar 2023) Die Gruppe Mauseloch Nord-Westen mit ihrem Sujet «Katz und Maus bei der Feuerwehr» Bild: Boris Bürgisser (Adligenswil, 11. Februar 2023) Die Mölibachgeischter Adligenswil mit dem Sujet «Kindergarten des Grauens» - sie spielten zum Auftakt des Umzugs «Hey Jude» von den Beatles. Bild: Boris Bürgisser (Adligenswil, 11. Februar 2023) Der Präsident der Adliger Rätsche, Andi Kost. Bild: Boris Bürgisser (Adligenswil, 11. Februar 2023) Wie in Luzern: Auch am Adliger Umzug mischen sich Wöudi unter die offiziellen Umzugsnummern. Bild: Boris Bürgisser (Adligenswil, 11. Februar 2023)

Thema Nummer 1 ist die geplante Fusion der Feuerwehren von Adligenswil und Meggen. Mit Blaulicht, Martinshorn und imposanter Schredderanlage defiliert etwa der Feuerwehrverein Adligenswil vorbei. Die Fusionsidee ist ihm nicht geheuer. Man liest folgendes: «Das chönder vergässe, mehr gänd de ganzi Seich im Fusionsschredder z'frässe.» Aus diesem regnet es im Akkord Federn auf die Zuschauenden. Mal was anderes als Konfetti.

Auch die Adliger Rätsche finden die geplante Feuerwehrfusion alles andere als «famos», ihr Motto: «De gheimi Plan - Führwehr Megwil». Sonst aber sind die Umzugsorganisatoren in Top-Stimmung. «So viele Leute, so viele Musigen, das schöne Wetter haben wir bestellt, super oder?», sagt Rätsche-Präsident Andi Kost, und muss schmunzeln, als am Schluss eine Delegation der Mölibachgeischter das Postauto-Tütato intonierend im Rössli-Kreisel marschiert. Denn in letzterem, der zur Route gehört, hat während des Anlasses tatsächlich ein Postauto gewendet, es gab ein Umzugspäuseli. Grund für den ungewöhnlichen Wendeort war laut Kost eine Baustelle.

Die Riesenparty vor der Riesenparty am Fasnachtsmäärt

Fast schon wie Fasnacht: Die Rathaustreppe während des Fasnachtsmäärts, es spielen die Musegg-Geischter. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 11. Februar 2023)

Szenenwechsel. Wenige Kilometer südwestlich von Adligenswil, an der Reuss in Luzern, läuft am Samstag der Fasnachtsmäärt des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK). Der Määrt, der kein Määrt mehr ist, sondern eine Riesenparty. Unter der Egg drängen sich die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler Kopf an Kopf - das Durchschnittsalter ist mindestens doppelt so hoch wie etwa am Schmudo –, trinken Kafi Huerenaff, Häxetee und tragen pflichtbewusst die neue LFK-Plakette mit dem Zauberwürfel. «Momoll, heute habe ich gut verkauft», sagt eine Plakettenverkäuferin.

Die Musegg-Geischter überzeugen unter anderem mit «Blinding Lights» von The Weeknd. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 11. Februar 2023) Zahllose Smartphones filmen das Geschehen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 11. Februar 2023) Irgendwie sind alle da... Unter der Egg. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 11. Februar 2023) Am Rathausquai herrscht schon ein Gedränge wie an der Fasnacht, nur der Dresscode stimmt bei den meisten noch nicht. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 11. Februar 2023) Sie haben definitiv keinen Dichtestress. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 11. Februar 2023) Bellevue. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 11. Februar 2023) Einmarsch der Fasnachtsgewaltigen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 11. Februar 2023) Die meisten kommen an den Fasnachtsmäärt, weil sie nicht mehr warten mögen bis zum Schmudo. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 11. Februar 2023) Die Formation Blächschade spielt auf. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 11. Februar 2023)

Fragt man die Leute, warum der Määrt für sie zum Pflichtprogramm gehört, antworten die meisten: «Weil wir nicht mehr warten können bis zur Fasnacht.» Gisela zum Beispiel aus Luzern ist so eine. Sie sagt: «Auch an der Usgüüglete diesen Dienstag bin ich dabei.» Und natürlich kommen viele wegen den Guuggenmusigen – etwa Sarah aus Brunnen. Sie sagt: «Musigen und Stimmung sind hier besser als bei uns, so einfach ist das.»

