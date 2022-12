Luzern: Samichlaus zieht aus der Hofkirche aus

Adventszeit Der Samichlaus zieht von der Hofkirche aus durch die Luzerner Quartiere Am zweiten Adventssonntag erzählt der Samichlaus in einer stimmungsvollen Zeremonie vor der Hofkirche seine Weihnachtsgeschichte den kleinen und grossen Besuchenden. 01.12.2022, 05.00 Uhr

Bereits im letzten Jahr zog der Samichlaus feierlich aus der Hofkirche aus. Bild: Pius Amrein / Luzerner Zeitung

Am Sonntag, 4. Dezember um 17 Uhr, mit dem fünften Glockenschlag, zieht der Samichlaus aus der Hofkirche aus. Für einen stimmungsvollen Rahmen ist gemäss Mitteilung des Vereins «Hofsamichlaus» gesorgt, obwohl die Kirchtürme wegen den Energiesparmassnahmen in diesem Jahr dunkel bleiben. Begleitet wird der Samichlaus von rund 40 Herolden mit Posaunen, Zwergen, Ministranten, Diakonen und Schmutzli – und auch in diesem Jahr wird er Gross und Klein eine Weihnachtsgeschichte präsentieren.