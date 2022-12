Weihnachtsmarkt im Bellpark in Kriens lockt mit Selbstgemachtem

Adventszeit Himmlische Atmosphäre am Weihnachtsmarkt im Bellpark – es lockt viel Selbstgemachtes Es weihnachtet unter den Mammutbäumen. Mit 60 Ständen und einem Rahmenprogramm von Märchen bis Musik geht's in Kriens durchs Wochenende. Sandra Monika Ziegler 09.12.2022, 05.00 Uhr

Weihnachtsmarkt im Krienser Bellpark. Bilder: Nadia Schärli

(8. Dezember 2022)

Klangschalen, Keramik, Kosmetik oder Kissen, am Krienser Weihnachtsmarkt im Bellpark wird an 60 Ständen unterschiedlichste Ware angeboten und das zum 15. Mal bis zum 11. Dezember. Trumpf ist Selbstgefertigtes zum Aufstellen, Nutzen oder Essen. Die Organisation ist ein Gemeinschaftswerk von unzähligen Helferinnen und Helfern mit über 150 Tagen ehrenamtlicher Arbeit. Für die Event-Koordination ist die Stadt Kriens zuständig, mit im Boot sind nebst der Galli-Zunft auch der Gewerbe- und Wirteverband, das Museum Bellpark und das Chinderhuus.

Die Marktleitung hat Angela Tarantino inne. Sie schwärmt vom Anlass und sagt auch gleich warum: «Es ist ein Markt für die ganze Familie. Und ganz einmalig ist unser Ambiente hier im Bellpark. Und zwar wegen der Mammutbäume und des Lichterdachs. Das Angebot ist geprägt vom Handwerk und vom abwechslungsreichen kulinarischen Angebot.» Sie selber hat mit ihrer Krienser Papeterie den Stand 29.

Marktleiterin und Inhaberin Krienser Papeterie Angela Tarantino in ihrem Stand am Weihnachtsmarkt.

Nach einem Jahr Ausfall und einem Jahr ohne Rahmenprogramm freuen sich jetzt die Ausstellerinnen und Aussteller auf das volle Programm. Die meisten stammen aus Kriens und näherer Umgebung. Schnell seien die Anmeldungen für den diesjährigen Markt eingetroffen und konnten die Stände vergeben werden, so Tarantino. Es habe mehr Anfragen als Plätze gegeben. Die 60 Stände stehen rund ums Museum und Chinderhuus Bellpark. Das musikalische Programm ist weitgefächert. Zu hören sind unter anderem ein Kinderchor, Alphornbläser oder Posaunenensemble und auch die Band «Cattlefood» mit Rock'n'Blues unplugged.

Floraler Weihnachtsschmuck und bunte Kinderkleider

Eine Weihnachtsmarktpremiere in Kriens hat Svetlana Rossol. Sie präsentiert am Stand 37 kleine florale Kunstobjekte aus ihrem Krienser Geschäft FloraLife. Ihre Blumenarrangements kreiert die Floristin mit grosser Liebe zum Detail, die sie schon früh entdeckt hat, wie sie erzählt: «Die Blumen haben mich seit jeher inspiriert. Mit der Zeit begann ich, je nach Form und Farbe Gestecke zu gestalten.» Für die Adventszeit empfiehlt Rossol für drinnen die Amaryllis und für draussen die Christrosen.

Svetlana Rossol von FloraLife präsentiert florale Kunst und Kerzen. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 8. 12. 2022)

Bereits das vierte Mal ist Bernadette Stocker im Bellpark am Weihnachtsmarkt. Am Stand 40 verkauft sie Selbstgebasteltes und auch handgenähte Kinderkleider. Einen Trend punkto Farben stelle sie nicht fest. Unterschiede gibt es aber trotzdem. Stocker: «In Rothenburg lieben sie krass bunte Kinderkleider, hier in Kriens sind sie auch bunt, aber dezenter.» Für sie sei Basteln eine Riesenabwechslung. Ihre Affinität zur Handarbeit fand sie nach einem Jobverlust, jetzt ist es ihr geliebtes Hobby.

Viel Selbstgemachtes gibt es am Stand Zauberwolke von Bernadette Stocker.