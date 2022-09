Agglo-Programm Regierungsrat will den Knoten Buchrain rascher ausbauen als der Bund Der Luzerner Regierungsrat äussert sich positiv zur finanziellen Beteiligung des Bundes, will aber anders priorisieren. 12.09.2022, 05.00 Uhr

In seiner Vernehmlassungsantwort zum Agglomerationsprogramm der vierten Generation begrüsst der Luzerner Regierungsrat die in Aussicht gestellte finanzielle Beteiligung des Bundes von rund 56,5 Millionen Franken. Er sieht aber laut Mitteilung Handlungsbedarf bei der Priorisierung der Massnahmen. So setze sich die Regierung in Abstimmung mit dem Bauprogrammentwurf etwa für einen rascheren Ausbau des Knotens Buchrain sowie eine raschere Realisierung des Gesamtverkehrskonzepts Emmen Sprengi-/Sonnenplatz und der Haltestellenlösung für die Durchmesserlinien am Bahnhof Luzern ein. (hor)