Airbnb Initiative Luzern: Ja zum Gegenvorschlag am 12. März

Pro Gegenvorschlag «Kein Verbot von Ferienwohnungen» Der grüne Grossstadtrat Marco Müller ist gegen die Airbnb-Initiative und für den Gegenvorschlag. Marco Müller (Grüne)

Marco Müller, Grossstadtrat Grüne. BIld: Pius Amrein

Knapper Wohnraum ist ein echtes Problem in Luzern, darum muss gehandelt werden. In der Stadt Luzern sollen auch in Zukunft die hier lebenden Menschen zahlbare Wohnungen finden. Eine begrenzte Anzahl Ferienwohnungen für Gäste und Menschen, die vorübergehend ein Appartement suchen, muss jedoch weiterhin möglich sein.

Der Gegenvorschlag zur Airbnb-Initiative ist ein wirksames Mittel zur Eindämmung der wachsenden Anzahl Ferienwohnungen. So gibt es mit dem Gegenvorschlag zukünftig eine klare Mengenbeschränkung mit Bewilligungspflicht: Maximal 1,5 Prozent der Wohnungen in der Innenstadt und 1 Prozent im übrigen Stadtgebiet sollen als Ferienwohnung vermietet werden können. Auch mit dem Gegenvorschlag kommt es in vielen Quartieren zu einer substanziellen Reduktion der kommerziell vermieteten Wohnungen.

Zukünftig sind maximal 520 Wohnungen über die ganze Stadt verteilt möglich. Im Vergleich zu den insgesamt 47’000 Wohnungen in der Stadt Luzern ist dies eine klare und dennoch massvolle Begrenzung, statt mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen und jede einzelne Ferienwohnung zu verbieten.

Die grosse Mehrheit im Stadtparlament (Grüne, GLP, Mitte, FDP, SVP) ist für den Gegenvorschlag. Denn er löst ein echtes Problem und begrenzt die Ausbreitung von Airbnb. Die Initiative aber ist ein radikaler Kahlschlag, Ferienwohnungen werden damit zukünftig faktisch verboten. Mit einer Annahme der Airbnb-Initiative wäre es in der Touristenstadt Luzern künftig nicht mehr möglich, eine Wohnung oder ein Appartement länger als 90 Tage zu als Ferien- oder Businesswohnung zu vermieten.

Der Gegenvorschlag tritt bei einer Annahme per 1. Juli 2023 in Kraft, was ein grosser Vorteil ist. Bei der radikalen Initiative muss zuerst die BZO angepasst werden. Und wegen der Referendumspflicht könnte die Bevölkerung ein zweites Mal darüber abstimmen. Bis dann vergehen weitere Jahre und das Problem wird nicht gelöst.

Hand aufs Herz: Wer selber auch schon irgendwo eine Ferienwohnung gebucht hat und dennoch die Airbnb-Initiative unterstützt, verhält sich heuchlerisch. Denn gleichzeitig gegen Airbnb zu sein, aber Ferienwohnungen zu nutzen, ist absolut inkonsequent.

Mit einem Ja zum Gegenvorschlag gibt es eine massvolle Begrenzung. Aber es bleibt weiterhin Platz für einen nachhaltigen Tourismus mit einer längeren Aufenthaltsdauer in Luzern. Denn die Verweildauer in Ferienwohnungen ist viel länger als diejenige in Hotels.

Der Gegenvorschlag ist eine verhältnismässige Lösung. Wohnraum schützen – ohne Ferienwohnungsverbot.

