Airbnb-Initiative Luzern: Nein am 12. März zum Gegenvorschlag

2× Nein «Die Initiative ist zu radikal und der Gegenvorschlag willkürlich» Weder die Airbnb-Initiative noch der Gegenvorschlag können Damian Hunkeler vom Hauseigentümerverband Luzern überzeugen. Damian Hunkeler (FDP / HEV) Jetzt kommentieren 02.03.2023, 16.42 Uhr

Damian Hunkeler, FDP-Grossstadtrat und Vorstand Hauseigentümerverband Luzern. PD/«Luzerner Zeitung»

Viele von uns haben schon Airbnb in Anspruch genommen. Die kurzzeitige Miete von Wohnraum im privaten Umfeld ist weltweit genutzt. Dass wir das in der Stadt Luzern faktisch verbieten wollen, ist falsch. Für eine Touristenstadt ist ein vielfältiges Angebot an Unterkünften enorm wichtig. Und Airbnb gehört heute zu einem zeitgemässen Tourismus, es ist eine optimale Ergänzung des Beherbergungsangebotes. Zudem ist die Aufenthaltsdauer in Wohnungen deutlich länger als in Hotels. Dies erhöht einerseits die Wertschöpfung für Luzern und ist anderseits ein grosser Schritt Richtung des allseits geforderten nachhaltigen Tourismus.

Die Initianten der SP werben für die Initiative, weil damit die «Vernichtung von Wohnraum» gestoppt werden soll. Doch schauen wir einmal die Dimensionen an: Bei einem Gesamtbestand von rund 47’500 Wohnungen in der Stadt Luzern, sind es rund 330 Wohnungen, die im Moment für die Kurzzeitvermietung genutzt werden. Das entspricht in etwa der Anzahl Wohnungen, die in einem Jahr in der Stadt Luzern neu gebaut werden. Die Initiative kann also definitiv nicht die Lösung für mehr Wohnraum sein. Sie lenkt höchstens von den effektiven Problemen ab, wieso der Wohnungsbau in Luzern nicht zügiger vorangeht.

Es gibt aber noch ganz andere, tiefer liegende Gründe gegen beide Vorlagen. Einmal mehr findet ein ungerechtfertigter Angriff auf die Eigentumsfreiheit statt. Die Eigentumsfreiheit ist einer der ganz grossen Werte unserer Schweiz und ein klarer Verfassungsauftrag. Deshalb lehnen wir vom Hauseigentümerverband Luzern (HEV) die linke Initiative wie auch den Gegenvorschlag ab. Obwohl uns Hauseigentümern oft unterstellt, profitiert die überwiegende Mehrheit nicht von Airbnb. Wer Airbnb in seiner Liegenschaft nicht will, kann es problemlos verbieten. Einerseits kann ein Mieter nur nach Rücksprache mit dem Eigentümer seine Wohnung privat vermieten, anderseits können Stockwerkeigentümer im Reglement Airbnb unterbinden.

Der HEV Luzern setzt sich konsequent und glaubwürdig gegen Angriffe auf die Eigentumsfreiheit ein. Im Klartext: Die Initiative ist zu radikal und der Gegenvorschlag ist unter dem Druck der Initiative entstanden. Es wurden willkürlich tiefe Kontingente in den einzelnen Quartieren festgelegt. Weiter zu hinterfragen sind die Ausnahme Allmendzone, der Mechanismus mit der Warteliste, die Frage, welche Wohnungen einer Bewilligungspflicht unterliegen sowie die Dauer der Bewilligungen. Der Gegenvorschlag würde zu einem Überwachungs- und Kontrollapparat mit riesigem administrativem Aufwand führen.

