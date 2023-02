Airbnb Luzerner Airbnb-Abstimmung: Was sagen die Zahlen und wie machen das andere Städte? In Reussbühl ist die Zweitwohnungsquote sprunghaft angestiegen. In den übrigen Quartieren blieb sie stabil. Bei der Regulierung von Ferien- und Businesswohnungen wählen die Städte einen unterschiedlichen Weg. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 14.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sind kommerziell angebotene Ferien- und Businessapartments ein Fluch für Einheimische? Diese Frage beschäftigt seit längerer Zeit viele Städte rund um den Globus. Im März muss nun auch die Luzerner Stimmbevölkerung darüber entscheiden, ob und wie stark die Kurzzeitvermietung von Wohnungen reguliert werden soll.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

So stellt sich beispielsweise die Frage, wie die Wohninteressen der städtischen Bevölkerung bestmöglich geschützt werden können. Airbnb, der weltweit grösste kommerzielle Anbieter von Ferienwohnungen, ist dabei vielen ein Dorn im Auge. Vor allem im linken Lager ist die Angst gross, das Wohnangebot in den Städten könnte sich weiter verschärfen, wenn Zweitwohnungen über einen längeren Zeitraum aus dem Mietmarkt genommen werden.

10 Prozent aller Luzerner Airbnb-Wohnungen in Reussbühl

Doch zuerst zu den Luzerner Zahlen: Gemäss aktuellen Daten der Stadt gab es im vergangenen Jahr 390 Wohnungen, die zur Kurzzeitvermietung genutzt werden. Dies entspricht 0,8 Prozent des städtischen Gesamtwohnungsbestandes. 2021 waren es in absoluten Zahlen 330 Zweitwohnungen, die in Luzern zur kommerziellen Nutzung angeboten wurden. Die Zunahme gegenüber dem Jahr 2021 beläuft sich folglich auf 60 Wohnungen.

Was bei genauerer Betrachtung der einzelnen Stadtquartierzahlen von 2022 ins Auge sticht: 40 der 60 neu angebotenen Zweitwohnungen fallen allein auf das Quartier Reussbühl. Das führte in Reussbühl zu einem deutlichen Anstieg von 0,5 auf 3,4 Prozent des Gesamtwohnungsbestandes. Insgesamt befanden sich 2022 also knapp 10 Prozent aller in Luzern zur Miete angebotenen Zweitwohnungen im Reussbühl-Quartier.

Die SP fürchtet, dass Airbnb den Wohnungsmangel in Luzern verschärft. Bild: Pius Amrein (Luzern, 4. Februar 2022)

In den zentral gelegenen Quartieren Hochwacht/Zürichstrasse und Hirschmatt/Kleinstadt ist lediglich ein minimaler Anstieg zu verzeichnen. Widerlegt das nicht die Argumente des Initiativkomitees «Wohnraum schützen – Airbnb regulieren», wonach die Einheimischen vor allem aus der Innenstadt vertrieben werden?

Mario Stübi, SP-Grossstadtrat und Mitglied des Initiativkomitees, widerspricht auf Anfrage: «Wir argumentieren nicht, dass die einheimische Bevölkerung nur aus der Innenstadt verdrängt wird, sondern aus dem städtischen Wohnraum im Allgemeinen.» Die Innenstadt sei zwar lukrativ für solche Apartmentliegenschaften, aber Stübi betont gleichzeitig: «In Luzern sind die Wege so kurz, dass sich dieses Geschäftsmodell bereits sichtbar in andere Quartiere verlagert.» Nur die Initiative garantiere den Erhalt von Wohnungen.

Der Luzerner Stadtrat sieht dies anders: Sein Gegenvorschlag lasse ein gewisses Mass an Business- und Ferienwohnungen zu, ist also weniger einschränkend als die Initiative. Dennoch würde er durch Quotierungen den Wohnraum für ortsansässige Personen schützen.

Wie gehen andere Städte damit um?

Die Frage, wie politisch am sinnvollsten mit der Kurzzeitvermietung von Zweitwohnungen umzugehen ist, treibt auch andere Städte um – in der Schweiz und weltweit.

Zürich kennt bis dato keine Beschränkungen für Zweitwohnungen. Schätzungen der Limmatstadt gehen von etwa 8400 Zweitwohnungen (Stand 2021) aus. Das entspricht 3,8 Prozent des Gesamtwohnbestands. 2021 hat der Zürcher Gemeinderat beschlossen, Airbnb-Wohnungen und Businessapartments nicht mehr zum Wohnanteil – also dem vorgeschriebenen Anteil von Wohnraum in der Stadt – zu zählen. Dadurch soll eine weitere Verknappung des Wohnraums verhindert werden.

In Bern hat sich die Stimmbevölkerung im Frühjahr 2022 mit der Annahme des «Lex Airbnb» für eine Beschränkung der Vermietung von Ferienwohnungen und Businessapartments ausgesprochen. So dürfen in der Berner Altstadt künftig nicht mehr alle Stockwerke gewerbsmässig als Ferienwohnung oder Businessapartment vermietet werden. Je nach Zone sind Stockwerke ab der zweiten Etage festen Mieterinnen und Mietern vorbehalten. Bern will damit verhindern, dass die Wohnbevölkerung zunehmend aus der Altstadt verdrängt wird.

Die Stadt Genf hat die maximale Anzahl Tage, an denen eine Ferienwohnung am Stück fremdgemietet werden darf, auf 90 Tage begrenzt. Ursprünglich waren es sogar nur 60 Tage, diese Regelung wurde jedoch von der kantonalen Verfassungskammer als unzulässig erklärt. Die Kläger zogen den Fall anschliessend weiter bis vors Bundesgericht – Ausgang offen.

Amsterdam hat die Kurzzeitvermietungen an Touristen in drei zentralen Stadtkreisen untersagt und in den restlichen Vierteln auf 30 Tage pro Jahr begrenzt. Allerdings läuft diesbezüglich noch ein Gerichtsverfahren, das über die rechtliche Zulässigkeit der Beschränkung befinden soll. In Berlin und Barcelona müssen sich alle Anbieter von Ferienwohnungen registrieren. Weil dies für die Ämter schwierig zu kontrollieren ist, fordern immer mehr europäische Städte einheitliche EU-Vorgaben.

Der beliebte Ferienort Palma de Mallorca hat Kurzzeitvermietungen gar komplett verboten. Das andere Extrem bildet Lissabon: Dort sind einer Zürcher Studie zufolge im Jahr 2017 bis zu einem Drittel aller Wohnungen als Zweitwohnungen angeboten worden. Mittlerweile soll es in der Innenstadt Lissabons sogar mehr Ferienwohnungen als private Wohnungen geben. Forderungen der einheimischen Bevölkerung, die Kurzzeitvermietung von Zweitwohnungen zu regulieren, werden darum lauter.

Luzerner Airbnb-Initiative und Gegenvorschlag Darum geht's: Die «Airbnb-Initiative» von SP und Mieterverband fordert eine generelle Beschränkung der Kurzzeitvermietung von Zweitwohnungen in der Stadt Luzern. Wohnungen dieser Art sollen während maximal drei Monaten pro Jahr an Gäste vermietet werden dürfen. Dem Stadtrat geht die Initiative zu weit, weshalb er einen Gegenvorschlag ausgearbeitet hat. Dieser sieht keine zeitliche Beschränkung vor, sondern will stattdessen die Zahl der kommerziellen Zweitwohnungen und Businessapartments pro Quartier begrenzen. In den touristischen Innenstadtquartieren soll die maximale Quote 1,5 Prozent des Gesamtwohnungsbestandes betragen, in allen anderen Quartieren ein Prozent. Ausgenommen von der Regelung sind das Quartier Allmend sowie die Tourismus- und die Landwirtschaftszone.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen