FCB-Fans randalieren in Luzern

«Akt des Vandalismus» Basler Fussball-Chaoten verwüsten Zug der Zentralbahn und greifen Polizeifahrzeuge an Einmal mehr kommt es rund um ein Fussballspiel in Luzern zu Ausschreitungen und Vandalismus: Am Samstag waren es Chaoten im Umfeld des FC Basel, welche randalierten. 05.03.2023, 08.14 Uhr

Ein Teil der Anhängerschaft des FC Basel begab sich am Samstag mit einem Zug der Zentralbahn vom Bahnhof Luzern auf die Allmend. Dabei wurde derart randaliert, dass der Zug nachher aus dem Verkehr gezogen werden musste. Symbolbild

Basler Fussballchaoten wüteten am Samstag vor dem Spiel gegen den FC Luzern in der Swissporarena: Ein Teil begab sich mit einem Zug der Zentralbahn auf die Allmend. Nachdem die Basler ausstiegen, war dieser Zug nicht mehr zu gebrauchen, wie die Luzerner Polizei kurz vor Mitternacht am Samstag mitteilte. Der Zug der Zentralbahn wurde «derart beschädigt, dass dieser aus dem Verkehr genommen werden musste», heisst es in der Mitteilung.

Nicht nur im Zug, auch auf der Strasse und in den Quartieren wüteten die «Fans». Die Polizei hält zunächst fest, dass diese bei der Stadt Luzern kein Gesuch für einen Fanmarsch gestellt hätten und folglich auch keine Bewilligung dafür ausgestellt worden sei. Auch eine Strassensperre der Polizei gab es nicht.

«Dennoch verschob sich vor dem Spiel ein Teil der Anhänger des FC Basel auf den Trottoirs. Dabei begingen die Anhänger des FC Basel diverse Akte des Vandalismus in verschiedenen Quartieren der Stadt. Auch mehrere Polizeifahrzeuge wurden beschädigt», bilanziert die Polizei.

Verkehrsbehinderung in der Stadt Luzern

Die Höhe des entstandenen Sachschadens bei der Zentralbahn dürfte im fünfstelligen Bereich liegen, jener an den Fahrzeugen der Luzerner Polizei sowie an öffentlichen und privaten Eigentum könne noch nicht beziffert werden, heisst es in der polizeilichen Mitteilung weiter.

Verkehrsteilnehmer mussten bei der An- und Abreise der Basler Fussballanhänger beim Bundesplatz und beim Steghof Verkehrsbehinderungen hinnehmen.

Rund um Fussballspiel in der Stadt Luzern kommt es immer wieder zu Ausschreitungen, oft auch mit Beteiligung von Chaoten aus dem Basler Fanumfeld. Vor einem Jahr etwa bewarfen solche die Luzerner Polizei mit Pyros. Auch damals schon wurden ÖV-Fahrzeuge stark beschädigt, es waren Busse der VBL betroffen. (mme)

++Update folgt++