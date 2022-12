Alex Mathis Sein Job wird abgeschafft: Der Ebikoner Geschäftsführer blickt auf turbulente Jahre zurück Alex Mathis ist der erste und zugleich letzte Geschäftsführer der Gemeinde Ebikon. Zu seinen Aufgaben gehörte auch, die Einführung des Einwohnerrats vorzubereiten – er musste somit am eigenen Stuhl sägen. Roman Hodel Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Es ist ein freiwilliger und unfreiwilliger Abgang zugleich: Vor einer Woche hatte Alex Mathis seinen letzten Tag als Geschäftsführer der Gemeinde Ebikon. Der 43-Jährige verlässt das Rontal offiziell auf Ende Jahr, um ab 2023 in der gleichen Funktion die Verwaltung der Gemeinde Sarnen zu leiten. Freiwillig zwar, da Mathis selber gekündigt hat – unfreiwillig aber, weil es seinen Posten ab 2024 schlicht nicht mehr geben wird. Grund: Ebikon führt ab 2024 ein Gemeindeparlament ein – dabei werden die Gemeinderäte wieder im Hauptamt tätig sein, einen Geschäftsführer braucht es nicht mehr.

Noch-Geschäftsführer Alex Mathis an seinem zweitletzten Arbeitstag im Gemeindehaus Ebikon. Bild: Jakob Ineichen (6. Dezember 2022)

Beim Gespräch wirkt der scheidende Geschäftsführer in aufgeräumter Stimmung. Die Worte wählt er gleichwohl mit Bedacht. So wie immer in den vergangenen fünfeinhalb Jahren. Mathis hat es stets verstanden, Ebikon nach aussen in gutem Licht zu präsentieren. Häuften sich Negativmeldungen aus der Gemeinde gerade mal wieder, kam es vor, dass er sich bei der Zeitung meldete und anregte, doch auch über Positives zu berichten.

Sein Start fiel mitten in die Krise

Tatsächlich geriet bereits Mathis' Start im Sommer 2017 in eine turbulente Phase. Mehr als ein Jahr lang war seine Stelle unbesetzt gewesen. Seine Vorgängerin hatte es nur gerade drei Monate ausgehalten. Dazu fiel ein Gemeinderat aus gesundheitlichen Gründen aus. «Ich musste zuerst für Stabilität und Perspektiven sorgen – und das ist mir gelungen», sagt Mathis. Durch die Vakanz habe das 2016 eingeführte Geschäftsführer-Modell gar nicht Fuss fassen können. Die einzelnen Abteilungen hätten immer noch praktisch autonom gearbeitet. Mathis vernetzte die Verwaltung besser miteinander. «Heute ziehen alle an einem Strick.» Er hofft, dass diese «gute Unternehmenskultur» beibehalten wird.

Vorwärts gemacht hat Mathis zudem bei der internen und externen Kommunikation, wie er sagt: «Diese steckte in den Kinderschuhen.» Als Beispiele zählt er auf: Newsletter fürs Personal, Newsletter der Exekutive für die Parteien, neue Gemeindewebsite. «Ich lege von Natur aus Wert auf Transparenz.» Trotzdem sorgte die externe Kommunikation im Dorf immer wieder für Unmut. Etwa als der Gemeinderat 2018 seine Pensen in Eigenregie erhöhte und nur die Controllingkommission darüber informierte oder bei den zögerlichen Infos zur geplanten Deponie Stuben. Mathis sagt selbstbewusst:

«So etwas würde uns nicht mehr passieren.»

Wobei: Die Kommunikationshoheit liege bei der Exekutive. Überhaupt, so Mathis: «Ich sah mich nie als sechster Gemeinderat, sondern arbeitete stets mit Demut und führte letztlich aus, was der Gemeinderat entscheidet.» Auffallend oft gab der Geschäftsführer bei heiklen Themen in den Medien Auskunft – etwa beim Bundesgerichtsentscheid zum Bushub am Bahnhof oder beim Konkurs der Privatspitex Rotsee. Mathis äussert sich dazu diplomatisch:

«Wenn’s schnell gehen muss, gerade bei einem Gerichtsurteil, ist der Geschäftsführer nun mal einfacher verfügbar.»

Zu seinem Job gehörten das Aufgleisen des Einwohnerrats, die damit verbundene Reorganisation der Verwaltung und damit letztlich auch das Sägen am eigenen Stuhl. Er habe dies immer mit höchster Professionalität gemacht, zumal die Einführung eines Parlaments etwas Einmaliges sei. «Ich nahm die Abkehr vom Geschäftsführer-Modell auch nie persönlich.» Dies hätten die Parteien und Gemeinderäte ihm gegenüber stets bekräftigt. «Mir war aber stets wichtig, dass ich mein berufliches Schicksal früh selber in die Hand nehme», sagt Mathis.

In Sarnen kann er entspannter budgetieren

Und so verlässt er die Gemeinde nicht erst 2024, sondern jetzt. Auf seine neue Stelle freut sich Mathis, der vor Ebikon in der Privatwirtschaft tätig war und sich damals zunächst an das viele Formelle in einer öffentlichen Verwaltung gewöhnen musste. Er sagt: «Sarnen ist zwar kleiner, dafür aber Hauptort eines Kantons mit Zentrumsfunktionen. Das wird mindestens so spannend wie Ebikon.» Nicht zuletzt dürfte das Budgetieren entspannter ausfallen, denn Sarnen geht es finanziell gut – im Gegensatz zu Ebikon. «Oh ja», sagt Mathis lächelnd und man spürt, wie ihm diese Reaktion fast nicht recht ist, so sehr ist ihm die Rontaler Gemeinde ans Herz gewachsen.

