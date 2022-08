Alpineum Luzerner Bar zählt bei der Suche nach gestohlenem Gastrogrill auf Follower Nach dem Minifestival Invictis Pax wurde der beliebten Luzerner Bar Alpineum ein kostspieliger Gastrogrill geklaut. Auf Social Media suchen die Betreiber jetzt nach den Tätern. Robino Rich 10.08.2022, 16.01 Uhr

Das Alpineum gehört zu den beliebtesten Adressen rechts der Reuss. Das Lokal neben dem Löwendenkmal zieht regelmässig viel Publikum an – und am Samstag fand dort das Minifestival Invictis Pax statt. Am Mittwoch gab es beim Alpineum allerdings ein böses Erwachen.