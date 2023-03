FC Luzern: Stadt beendet Gespräch mit Alpstaeg und SFL

Alpstaeg-Konflikt Stadt Luzern und Swiss Football League brechen Vermittlungsgespräche ab – so geht es weiter mit dem FCL Am Montag führten die involvierten Parteien zum letzten Mal Gespräche über die Zukunft des FCL in der Swissporarena: Ein konkretes Ergebnis wurde dabei allerdings nicht erreicht. 21.03.2023, 08.28 Uhr

Die Swissporarena als Ort des Geschehens: Wie es hier weitergeht, ist noch unklar. Bild: Keystone/Urs Flüeler

Wie geht es mit dem FC Luzern in den kommenden Jahren weiter? Die Situation ist seit dem Alpstaeg-Konflikt verfahren. Nun haben sich der Luzerner Stadtrat, die Swiss Football League und Vertreter der Konfliktparteien am Montag zum letzten Mal zu einem Gespräch getroffen. Ziel der Vermittlungsgespräche war es, den Weg für eine gütliche Einigung zu ebnen – erfolgreich war man dabei aber nicht. So hätten die Gespräche zu «keinem konkreten Ergebnis» geführt, wie die Stadt Luzern in einer Mitteilung schreibt.