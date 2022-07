Alternative Stadtführung Weshalb der Verein «Abseits Luzern» vor dem Aus steht Gassenküche oder Notschlafstelle: Der Verein «Abseits Luzern» zeigt Interessierten die unbekannten Seiten Luzerns in einer Führung. Ein Guide und der Präsident des Vereins erzähl, weshalb immer weniger Menschen ihre persönliche Geschichte abseits der Gesellschaft erzählen. Noah Zimmermann 29.07.2022, 19.07 Uhr

Marco Müller (links) und Marcel von Abseits Luzern im Gespräch beim Vögeligärtli. Bild: PilatusToday

Pilatus Today konnte Marcel im «Wärchbrogg-Bistro» im Luzerner Vögeligärtli treffen. Hier startet an diesem Tag auch die Tour, zurück in seine Zeit als Drogenabhängiger. Marcel führt als Guide von «Abseits Luzern» Menschen an Orten vorbei, die sie sonst nicht sehen, etwa die Luzerner Notschlafstelle oder die Gassenküche. Viele dieser Orte waren für Marcel während seiner Heroinsucht wichtig.