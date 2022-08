Gesundheit In der Luzerner Agglo sind Altersheime teurer als auf dem Land – weshalb? Die täglichen Heimtaxen in urbanen Zentren sind im Schnitt 30 Franken höher. Den Unterschied müssen die Agglogemeinden selbst berappen. Das führt zu Kritik von links. Simon Mathis Jetzt kommentieren 02.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2020 fuhr das Kantonsgericht der Luzerner Regierung an den Karren: Die Justiz stellte fest, dass die Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV für Heimtaxen deutlich zu tief angesetzt worden seien. In der Folge korrigierte der Regierungsrat die anrechenbaren EL nach oben – von 141 auf 179 Franken pro Person und Tag. Diesen Preisanstieg müssen die Gemeinden tragen; im Zuge der Aufgaben- und Finanzreform «AFR 18» haben sie diesen Kostenpunkt vom Kanton übernommen.

In urbanen Zentren kosten Altersheime pro Tag rund 30 Franken mehr. Symbolbild: Christian Beutler (21. Februar 2019)

Schon vor zwei Jahren hat die Regierung den Beitrag, den die Gemeinden gemeinsam und solidarisch übernehmen müssen, auf 165 Franken gedeckelt. Das heisst: Alles, was zwischen 165 und 179 Franken liegt, muss die Wohngemeinde der pflegebedürftigen Personen alleine übernehmen. Liegt der Betrag noch höher, können dafür nur in Ausnahmefällen EL beantragt werden. Diese Regelung war vorläufig auf die Jahre 2021 und 2022 befristet; nun will sie der Kanton fortführen. Das löst prompte Kritik von der SP aus: In einer Mitteilung moniert die Kantonalpartei, dass das System Probleme schaffe – vor allem für finanzschwache Agglogemeinden.

Kanton will Solidarität «nicht über Gebühr» strapazieren

Weshalb das? Wie der Kanton selbst ausführt, sind die Heimaufenthalte in der Luzerner Landschaft «eher günstig», während diejenigen in Stadt und Agglo «eher teuer» seien. Durchschnittlich sind die Heimtaxen dort 30 Franken höher. Gedeckelt hat der Kanton die solidarisch geteilten EL genau deswegen: um die Solidarität zwischen den Gemeinden «nicht über Gebühr zu strapazieren». 2020 sorgte die Deckelung für einen Mehraufwand von knapp 6,2 Millionen Franken, heisst es in der aktuellen Botschaft des Kantons. Ein Grossteil davon entfällt auf die Agglo, wobei alleine die Stadt Luzern einen Mehraufwand von knapp 4 Millionen Franken verzeichnet.

Alles anzeigen

Weshalb sind die Heimtaxen in der Agglo höher?

SP-Fraktionspräsident Marcel Budmiger. Bild: PD

«Die höheren Heimtaxen in Agglo und Stadt lassen sich mit den höheren Anlagekosten begründen», sagt SP-Fraktionspräsident Marcel Budmiger. Er sieht den Grund für die Preisunterschiede unter anderem in den höheren Bodenpreisen in der Agglo. «Die Sanierungen und Neubauten in der Agglo sind tendenziell weiter fortgeschritten als auf dem Land», so Budmiger. Das sei etwas, was sich künftig auch ändern könne:

«In vielen Gemeinden mit älteren Heimen stehen Sanierungen an.»

Kritisch sieht die SP auch, dass bei der AFR 18 noch mit den alten Zahlen gerechnet wurde, als die Verantwortung für die Heimtaxen-EL auf die Gemeinden «abgeschoben» wurde. «Statt sich an den Mehrkosten zu beteiligen, zieht sich der Kanton nun gänzlich aus der Finanzierung zurück», sagt der Stadtluzerner Budmiger. Die Forderung der Sozialdemokraten: Der Kanton müsse weiterhin einen Teil der Kosten übernehmen.

Gemeinden, die bisher grosszügig waren, profitieren jetzt

Paolo Hendry, Leiter Abteilung Alter und Gesundheit Stadt Luzern. Bild: PD

Recherchen unserer Zeitung zeigen, dass sich die Deckelung nicht auf alle Agglogemeinden gleich auswirkt. Der Effekt lässt sich zudem nur schwer direkt auf die entsprechenden Mehrkosten übertragen, da mehrere Faktoren Einfluss auf diesen Betrag haben – nicht zuletzt die Anzahl jener, die überhaupt EL beziehen. «Gemeinden wie Emmen und Luzern haben schon vor der Erhöhung von 141 auf 165 Franken EL-Mehrkosten übernommen», erläutert Paolo Hendry, Leiter der Abteilung Alter und Gesundheit Stadt Luzern.

Bei ihnen sorge die Neuregelung eher für eine Entlastung, da ein höherer Betrag solidarisch auf alle Gemeinden übertragen werde. Das bestätigt auch der Emmer Gemeinderat Thomas Lehmann (FDP). 2019 habe der sogenannte Taxausgleich in Emmen rund 1,3 Millionen betragen. Mit der Erhöhung der EL reduzierten sich diese Zahlungen 2021 auf rund 727’000 Franken.

Alles anzeigen

Ganz glücklich mit der Regelung ist die Stadt Luzern nicht. Das hat aber grundsätzlich mit der AFR zu tun. Auch Hendry hält fest, dass die Zahlen, mit denen vor der Reform argumentiert wurde, mittlerweile überholt sind. Dem Vorschlag, den Kanton direkt wieder zurück ins Boot zu holen, steht die Stadt allerdings eher skeptisch gegenüber:

«Jetzt eine Mischrechnung einzuführen, wäre eher unpraktisch und kompliziert.»

Die Frage sollte auf einer ganzheitlichen Ebene geklärt werden; im Rahmen des Wirkungsberichtes zur AFR, der zurzeit in Arbeit ist.

Zu wenig Wertschätzung für städtische Innovationen

Cla Büchi (SP), Stadtrat Kriens. Bild: Pius Amrein

Das findet auch Cla Büchi (SP), der Sozialvorsteher der Stadt Kriens. Er nennt die jetzige Regelung einen «Kompromiss, der zwischen Stadt und Land ausgehandelt wurde». Büchi lässt aber durchblicken, dass er nicht ganz zufrieden ist damit: «Wie in anderen Bereichen auch bin ich persönlich der Meinung, dass die Zentrumslasten, aber auch die innovativen Lösungen für gesellschaftliche Fragestellungen, die eher im städtischen Raum geboren werden, finanziell wie auch in ihrer Wertschätzung zu wenig abgegolten werden.»

Denn die Erwartungshaltungen der Gesellschaft im urbanen Raum seien höher als in ländlichen Gegenden. Das führe dazu, dass im städtischen Umfeld neue innovative Angebote an Betreuungs- und Wohnangeboten gefordert und mit Pilotprojekten initiiert würden. «Das führt letztlich zu neuen Angeboten», so Büchi. Das alles sei mit Kosten verbunden.

Laut Kanton hat die Deckelung in Kriens zu einem Mehraufwand von rund 323'000 Franken im Jahr 2020 geführt. Ist das für eine finanzschwache Gemeinde ein Grund zum Sparen bei den Taxen? Nein, betont Büchi: «Massgebliche Einsparungen bei den Heimtaxen liegen weder im Interesse der Stadt Kriens noch im Interesse der Heime Kriens AG.» Sie hätten Qualitätseinbussen bei der Pflege, Betreuung, Aufenthaltsqualität und Attraktivität als Arbeitgeber zur Folge.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen