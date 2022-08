Altstadt Luzern Zürcher Confiserie Sprüngli kommt nach Luzern – direkt neben die Konkurrenz Die bekannte Confiserie Sprüngli ist in fast allen Schweizer Städten präsent – ausser in Luzern. Das ändert sich nun: Am Falkenplatz eröffnet eine neue Filiale wenige Meter von der Confiserie Heini entfernt. Robert Knobel und Hugo Bischof 30.08.2022, 17.00 Uhr

Blick in eine Sprüngli-Filiale in Baden. Sandra Ardizzone / AGR

Wo bisher Kristallglas verkauft wurde, gibt es bald Luxemburgerli über die Theke: Die Zürcher Confiserie Sprüngli wird in die Hertensteinstrasse 62 einziehen, wo zurzeit noch Swarovski eingemietet ist. Das ist einem aktuellen Baugesuch zu entnehmen, das bei der Stadt Luzern aufliegt.

Gemäss dem Betriebskonzept ist ein reiner Verkaufsladen geplant - ohne Café, und auch Mahlzeiten werden keine angeboten. Der Laden soll täglich von 9 bis 19 Uhr (samstags bis 17 Uhr) geöffnet sein. Der Umbau der Räumlichkeiten soll laut Baugesuch noch in diesem Herbst erfolgen und bis im Dezember fertig sein.

Heini: «Genusskompetenz am Falkenplatz wird gestärkt»

Sprüngli ist in praktisch allen grösseren Schweizer Städten vertreten - ausser in Luzern. Diese Lücke wird nun am Luzerner Falkenplatz geschlossen. Die Zürcher wagen sich dabei direkt in die Höhle des Löwen: Wenige Meter von der künftigen Sprüngli-Filiale entfernt befindet sich die traditionsreiche Luzerner Confiserie Heini mitsamt grossem Café. Was sagt man dort zur neuen Konkurrenz? Mitinhaber Bruno Heini will die Pläne von Sprüngli grundsätzlich nicht kommentieren. Er betont aber: «Mit Sprüngli wird die Genusskompetenz am Falkenplatz gestärkt.» Künftig hätten die Kundinnen und Kunden hier die Auswahl zwischen Läderach, Sprüngli und Heini: «Das wird sicher mehr potenzielle Kundschaft an den Falkenplatz locken.» Zwischen Sprüngli und Heini herrsche ein freundschaftliches Verhältnis, betont Bruno Heini. Sprüngli habe sie bereits vor einem halben Jahr vorinformiert.

Dass eine Zürcher Confiserie nach Luzern kommt, ist noch aus einem anderen Grund aussergewöhnlich: Bisher lief es nämlich meist umgekehrt: So expandierte der Luzerner Confiseur Bachmann an die Zürcher Bahnhofstrasse und hat inzwischen weitere Standorte in Zürich aufgebaut. Auch die Bäckerei Hug hat in Zürich mehrere Filialen.