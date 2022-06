Am Samstag Patrouille Suisse startet in Emmen und fliegt für Show nach Zug Am Samstag findet in Zug das Seefest statt. Grosse Attraktion ist eine Flugshow der Patrouille Suisse. Das Team startet in Emmen. Jetzt kommentieren 23.06.2022, 11.03 Uhr

Bereits 2019 war die Patrouille Suisse am Zuger Seefest zu sehen. Christian H. Hildebrand, Zuger Zeitung (Zug, 22. Juni 2019)

Am Samstag findet in der Stadt Zug das Seefest statt. Neben verschiedenen anderen Attraktionen gibt es auch am Himmel Unterhaltung: Zwischen 17.30 und 18.30 Uhr gibt es eine Flugshow der Patrouille Suisse und der PC-7-Staffel (ein Training findet am Freitag, 24. Juni, um 15.45 bis 16.45 Uhr statt). Die Flieger starten und landen in Emmen. Und um 22.30 Uhr gibt es ein 15-minütiges Feuerwerk.

Bereits eine Woche später gibt es in der Region bereits wieder die PC-7-Staffel zu sehen. Am Freitag, 1. Juli startet und landet das Team in Emmen und fliegt nach Ennetbürgen, wo sie für das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest ein Flugprogramm aufführt. Am Freitag sind in Emmen Starts und Landungen in der Zeit von 13.20 und 14.20 Uhr angesagt, am Samstag um 14.30 und 15.30 Uhr. (mme)

