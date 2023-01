Stadt Luzern Alle 15 Wohnungen in diesem neuen Haus am Schlossberg sind auf Airbnb inseriert Geplant war Wohnraum für Studierende – nun hat es an der Maihofstrasse 8 aber Apartments für Touristen und Geschäftsleute. Der Bauherr sagt dazu: «Ich hatte keine andere Wahl.» Roman Hodel Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Ein Hingucker ist das neue Mehrfamilienhaus am Schlossberg in Luzern: die markante Holzschindelfassade verweist auf die Bausubstanz – das Gebäude besteht komplett aus Holz. Auf der 1. bis zur 6. Etage sind 15 Wohnungen à 2,5 Zimmer verteilt. Bauherr Tobias Schaer sagte bei der Präsentation des Projekts 2019 zu unserer Zeitung, dass er diese «für rund 1400 Franken» monatlich vermieten werde. Es gehe ihm nicht um Profit, sondern um ein «lebenswertes Projekt für die nächsten 100 Jahre».

Das bald fertiggestellte Holzhaus an der Maihofstrasse 8. Bild: hor (Luzern, 6. Januar 2023)

Tatsächlich sind die Wohnungen nun ausgeschrieben, allerdings nicht auf Immoportalen wie Homegate, sondern auf der Vermittlungsplattform Airbnb – und der Preis ist ziemlich anders. Eine Nacht kostet je nach Lage und Grösse zwischen 140 und 550 Franken, für einen ganzen Monat sind es laut einer anderen Website 3000 bis 3500 Franken – Nebenkosten wie Endreinigung inbegriffen. Es handelt sich unter dem Namen «Liv Suites» um möblierte Kurzzeitapartments etwa für Touristen und Geschäftsleute.

Eigentlich hatte Schaer Wohnraum für Studierende geplant, doch eine Einsprache aus der Nachbarschaft hat dies letztlich verhindert, so sagt er es. Dabei hätten diese zunächst noch mündlich zugesagt, mit dem Projekt leben zu können. Die Einsprache bezog sich unter anderem auf das Volumen. Schaer sagt dazu:

«Ja, der Ersatzneubau ist im Sinne des Verdichtens höher, aber wir hätten noch höher bauen dürfen.»

Projekt verzögerte sich wegen Einsprache um 2,5 Jahre

Besagte Eigentümerschaft zog die abgewiesene Einsprache bis vor Bundesgericht – zwar chancenlos, aber trotzdem mit Folgen für Schaer: Das Projekt verzögerte sich um 2,5 Jahre und verteuerte sich dadurch auch um 20 Prozent, wegen höherer Materialkosten und Zinsen. Irgendwann habe die Bank von ihm mehr Geld gefordert «oder ein gutes Konzept».

Schaer musste sich für Letzteres entscheiden und vermietete das ganze Gebäude an Gourmindia AG. Die Engelberger Firma, mit welcher er seit zehn Jahren geschäftlich verbunden ist, betreibt verschiedene Hotels und Gastrobetriebe, unter anderem an der Baselstrasse in Luzern. «Sie waren auf der Suche nach einem Objekt für Apartments», sagt Schaer und schiebt nach: «Ich hatte keine andere Wahl, um die Finanzierung zu sichern.» Er betont, dass er mit dieser Vermietungsform nicht mehr Einnahmen generiere als mit den ursprünglich geplanten Studierenden-Wohnungen.

«Liv Suites» heissen die neuen Apartments am Schlossberg. Bild: hor (Luzern, 6. Januar 2023)

Nun ist es selbstverständlich legal, solche Apartments anzubieten. Liv Suites befindet sich da in guter Gesellschaft mit Glandon, Vision, Hitrental und anderen Anbietern. Linke Kreise stossen sich aber daran, weil aus ihrer Sicht regulärer Wohnraum vernichtet wird. Im Frühling befindet die Stimmbevölkerung über die Airbnb-Initiative. Diese fordert, dass alle Wohnungen in der Stadt nur noch maximal 90 Tage pro Jahr an nicht in Luzern gemeldete Personen vermietet werden dürfen. Dem Stadtrat und dem Stadtparlament geht dies allerdings zu weit. Ihr Gegenvorschlag sieht unter anderem eine Obergrenze an Apartments pro Quartier vor. Dass Schaer mit seinem Haus diese Debatte befeuert, ist ihm unangenehm, er sagt: «Ich hätte es mir auch anders gewünscht.»

Geplantes Restaurant im Erdgeschoss steht auf der Kippe

Gourmindia betont derweil, niemandem Wohnraum wegzunehmen – im Gegenteil. «Wir bieten Leuten, die vorübergehend in der Zentralschweiz arbeiten, ein temporäres Zuhause», schreibt das Unternehmen auf Anfrage. Im Fokus habe man Geschäftsleute, die sechs bis zwölf Monate bleiben. Als effektive Ferienwohnungen seien lediglich drei Apartments in der ersten Etage gedacht. Dass Liv Suites bei Airbnb 15 Wohnungen aufgeschaltet habe, liege an der besseren Sichtbarkeit des Angebots.

Als Unternehmen mit mehreren Hotel- und Gastrobetrieben verfüge man über das nötige Know-how, um solche Apartments zu betreiben. Die Idee dazu sei gemeinsam mit dem Bauherr entstanden. Ursprünglich habe Gourmindia nur das indische Restaurant im Parterre geplant. Dieses Lokal befindet sich noch immer im Rohbau – das Vorhaben ist blockiert wegen einer Einsprache. Diese stammt von der gleichen Nachbarschaft wie bereits beim eigentlichen Neubauprojekt. Kritikpunkt: Man woll hier kein Gastrolokal. Ob das Restaurant Urban Spice je realisiert werden kann, ist gemäss Gourmindia daher unklar. Das Unternehmen schreibt:

«Es ist uns und dem Eigentümer aber ein Anliegen, dass im Erdgeschoss etwas zur Aufwertung des Maihof-Quartiers entsteht – wir sind offen für Ideen.»

