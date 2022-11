Ampeln Mit einem Sensor will Kriens einen Fussgängerstreifen sicherer machen Kriens testet ein neues System bei Fussgängerampeln. Es soll erkennen, wenn sich noch Passanten auf dem Streifen befinden. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Soll man jetzt noch die Strasse überqueren oder ist es schon zu spät? Bei Fussgängerampeln stellt sich diese Frage immer wieder. Gerade auch bei grösseren Gruppen wie Schulklassen kann es vorkommen, dass es der eine Teil auf die andere Strassenseite schafft, der andere aber die nächste Grünphase abwarten muss.

Dieser Sensor soll Fussgängern beim Stadtplatz an der Luzernerstrasse in Kriens helfen. Bild: Matthias Stadler

(2. November 2022)

Kriens testet in Zusammenarbeit mit dem Kanton Luzern nun ein System, das erkennen soll, wann sich noch Personen auf dem Fussgängerstreifen befinden – und das dann allenfalls die Grünphasen der Fussgängerampel leicht verlängert. Dies schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Der Fussgängerstreifen an der Luzernerstrasse zwischen dem Stadtplatz und der Bäckerei Habermacher wurde vor wenigen Tagen mit einem solchen Sensor ausgestattet.

Rückmeldung: Grünphase für Fussgänger zu kurz

Für den Versuch gibt es zwei Gründe. Der erste: Krienserinnen und Krienser haben laut der Mitteilung immer wieder darauf hingewiesen, dass im Stadtzentrum bei einigen Fussgängerstreifen mit Ampeln die Wartezeit zu lange oder die Grünphase für die Fussgänger zu kurz sei. Die Normen würden zwar eingehalten, doch stammten sie aus den 80er-Jahren. Das subjektive Zeitempfinden der Leute habe sich seither stark geändert. Stadtrat Maurus Frey (Grüne) ergänzt:

«Unser Alltag ist schneller geworden. Das führt dazu, dass eine Wartezeit an der Ampel von 45 Sekunden immer wieder zu Rückmeldungen führt, dass sie über zwei Minuten dauere.»

Der zweite Grund: «Die Querung der Luzernerstrasse ist für viele Kinder im Stadtzentrum ein Teil des Schulwegs», schreibt die Stadt. Der betroffene Fussgängerstreifen werde mit dem Ausbau des Schulzentrums und der Eröffnung des neuen Standorts der Tagesstrukturen auf dem Grossfeld-Areal künftig noch öfters frequentiert.

Autoverkehr soll nicht behindert werden

Der Stadt geht es darum, dass beispielsweise ältere Personen, die langsamer zu Fuss unterwegs sind, oder auch Schulkinder die Strasse noch während der verlängerten Grünphase überqueren können. Sprich: Man will den Fussgängerstreifen sicherer machen. Gleichzeitig betont sie, dass es sich um keine Behinderung des Autoverkehrs handeln soll. «Der Spielraum für die Verlängerung der Fussverkehrs-Grünphase ist aufgrund der auf Kantonsstrassen angewendeten Priorisierung limitiert», sagt Frey. Andere Faktoren wie etwa Busse hätten über Funksignale ebenfalls einen Einfluss auf Ampeln.

Das System an der Luzernerstrasse kostet rund 8000 Franken, wie Andreas Heller, Abteilungsleiter des kantonalen Strasseninspektorats, erklärt. Beim Sensor handle es sich um eine Art Wärmebildkamera. Er werde nun vorderhand dort bleiben, ausser es gebe Probleme damit, wovon Heller aber nicht ausgeht.

In Wikon und in Sursee gibt es bereits solche Systeme, die bisherigen Erfahrungen seien positiv. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass dieses System bald flächendeckend eingeführt wird, sagt Heller. «Man muss den Standort immer individuell abklären, denn jeder ist anders.» Es gehe immer darum, dass die Strasse für alle Verkehrsteilnehmer sowohl sicher als auch leistungsfähig sei.

