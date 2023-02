Analyse Villa Musegg: Peinliches Spektakel im Luzerner Stadtparlament Die Debatte über die Sanierung der Villa Musegg war ein Tiefpunkt der politischen Kultur in Luzerns Grossem Stadtrat. Man verlor sich in Details, die gar nicht zur Aufgabe eines Parlaments gehören. Robert Knobel Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Die Villa Musegg wird vorläufig nicht saniert. Bild Dominik Wunderli (Luzern, 20. Dezember 2022)

Wer eine Anleitung sucht, wie man drei Stunden lang möglichst aneinander vorbeiredet, damit am Ende möglichst nichts herausschaut, wird beim Luzerner Stadtparlament fündig: Die Debatte vom vergangenen Donnerstag setzte in Sachen destruktive Politik neue – peinliche – Massstäbe.

Was war geschehen? Es ging um die historische Villa mit der klingenden Adresse «Auf Musegg 1». Die 1867 erstellte Villa hat schon bessere Tage gesehen. Deshalb wollte sie der Stadtrat für 7,4 Millionen Franken sanieren. Vorgesehen war im Erdgeschoss ein öffentliches Bistro, in den Obergeschossen zwei Wohnungen. Das Dach sollte mit Solarziegeln zur Stromproduktion bedeckt werden. Im Nebengebäude, das 2018 wegen einer Hausbesetzung in die Schlagzeilen geriet, sollten Büros entstehen.

So weit, so gut, sollte man meinen. Doch der Stadtrat machte die Rechnung ohne das Parlament, das in geradezu fanatischer Weise auf dem Sanierungsprojekt herumhackte, bis es am Ende ganz zurückgewiesen wurde. In diesem Trauerspiel hatten fast alle ihre eigene, zweifelhafte Rolle. Eine Debatte auf dieser Mikroebene kann nie Aufgabe eines Parlaments sein.

Angefangen bei den Linken, die nichts unversucht liessen, um den beiden Wohnungen in der Villa jeglichen Verdacht auf Luxus auszutreiben. So forderte die SP, auf Doppellavabos, Waschtürme sowie ein zweites WC zu verzichten. Man stelle sich vor: 48 gewählte Politikerinnen und Politiker kassieren Sitzungsgeld, damit sie fast drei Stunden lang unter anderem über die Wohnungseinrichtung einer städtischen Liegenschaft reden. Doch die Linken wollten den künftigen Bewohnern der Villa nicht nur die zusätzliche Nasszelle wegnehmen, sondern auch das Auto. So wurde der vorgesehene Garagenplatz kurzerhand aus dem Projekt gestrichen.

Das alles hinderte die Bürgerlichen nicht daran, völlig überrissene Erwartungen an die wirtschaftliche Situation der künftigen Mieterinnen und Mieter zu stellen. Sie fanden, eine Bruttorendite von 3 Prozent wäre angemessen, und forderten den Stadtrat auf, die Mietzinse entsprechend zu erhöhen. Gemäss Berechnungen der Stadt hätte sie dann für die 3½-Zimmer-Wohnung fast 9000 Franken verlangen müssen – pro Monat! Baudirektorin Manuela Jost (GLP) wies vergeblich darauf hin, dass es unter diesen Umständen wohl schwierig würde, die Wohnungen zu vermieten – erst recht ohne Parkplatz, ohne Lift, ohne Gäste-WC und mit beschränkter Privatsphäre.

Nicht weniger absurd war die Diskussion über die geplanten Solarziegel auf der Villa. Diese passten der kantonalen Denkmalpflege nicht – worauf die Bürgerlichen fanden, man solle doch einfach auf die Solarziegel verzichten. Und überhaupt: Die Stadt müsse bei solchen neuartigen Bauelementen ja nicht immer gleich die erste Geige spielen. Man könne das Experimentieren mit Solarziegeln und Ähnlichem getrost den Privaten überlassen, hiess es etwa bei der FDP. Die Klima- und Energiestrategie, welche im Herbst 2022 mit klarer Mehrheit an der Urne angenommen wurde, scheint im Parlament bereits wieder vergessen. Diese weist der Stadt sehr wohl eine Vorreiterrolle beim Ausbau der Solarenergie zu. Denn, wie zumindest die GLP richtig bemerkte: «jedes Kilowatt zählt» – auch auf städtischen Dächern. Umso mehr befremdete, dass selbst die Grünen die Wirkung der Solarziegel kleinredeten: Man sei ja sonst schon dafür, auf Dächern Solarzellen zu montieren - aber doch nicht gleich auf jedem einzelnen Dach.

Am Ende wollte eine knappe Mehrheit des Parlaments dem Sanierungsprojekt, das sie selber zerzaust hatten, nicht mehr zustimmen. Der 7,4-Millionen-Kredit wurde zurückgewiesen. Was nun mit der Villa passiert, ist völlig offen. Baudirektorin Manuela Jost wird wenig Lust haben, sich in ihrem letzten Amtsjahr nochmals daran die Finger zu verbrennen. Das wird dann wohl ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin ausbaden müssen – wobei aktuell völlig unklar ist, wie ein Sanierungsprojekt aussehen müsste, damit es dem Parlament genehm ist. Denn dieses hat vor allem ausführlich darüber philosophiert, was es alles nicht will. Doch wenn der Grosse Stadtrat nicht einmal die Sanierung einer alten Villa auf die Reihe kriegt, lässt das für künftige – und wichtigere – Projekte nichts Gutes erahnen.

