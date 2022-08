Analyse zu Buchrain Weshalb in Buchrain niemand Sozialvorsteher werden will Noch immer ist völlig unklar, wer den zurücktretenden Buchrainer Sozialvorsteher Stephan Betschen ersetzen wird. Das Desinteresse ist für eine Gemeinde dieser Grösse bedenklich. Roman Hodel 11.08.2022, 05.00 Uhr

Wer seine lokalpolitische Karriere mit einem Exekutivamt krönen möchte, und bislang – aus welchen Gründen auch immer – nicht berücksichtigt wurde, sollte rasch nach Buchrain umziehen. Dort suchen die Parteien händeringend nach einer Kandidatur für den frei werdenden Sitz des zurücktretenden Sozialvorstehers Stephan Betschen (FDP).

Warum will niemand? Ein wichtiger Grund dürfte das Ressort sein. Von der Kesb bis zur Sozialhilfe ist fast alles vom Kanton vorgegeben, für Sozialvorsteher bleibt da wenig Gestaltungsraum. Zusätzlich gefordert ist die Abteilung durch die Coronakrise oder den Ukraine-Krieg.

Am Dorfeingang von Buchrain, von Ebikon her. Bild: Pius Amrein (8. Juli 2020)

In Buchrain kommt aber noch etwas anderes hinzu: Die Abteilung Soziales stand in den letzten Jahren mehrfach in den Schlagzeilen. Als Betschen im Juli 2018 das Amt übernahm, zeigte er sich drei Monate später überrascht von den «schwierigen Zuständen» dort. Von den 500 Stellenprozenten war zeitweise nur die Hälfte besetzt. Man muss dazu wissen: Seine Vorgängerin hatte sich mit dem Gemeinderat verkracht und war nur 16 Monate nach ihrem Amtsantritt zurückgetreten. Betschen hat zwar wieder Stabilität in die Abteilung gebracht, doch die Fluktuation bleibt bis heute relativ hoch.

Gar schweizweites Aufsehen erregte letzten November die Schliessung des Alterszentrums Tschann wegen Personalmangels. Der Gemeinderat musste sich vorwerfen lassen, den Niedergang mit falschen Personalentscheiden eingeleitet und danach viel zu lange zugeschaut zu haben. Die Frage ist deshalb nicht weit hergeholt: Wer tut sich ein solches Ressort an?

Die schwierige Suche zeigt überdies die Grenzen des Milizsystems auf: Sozialwesen, Bauwesen, Finanzwesen – alles wird komplexer, die Anforderungen an Kommunen wie auch die Ansprüche der Bevölkerung an sie steigen. Gleichzeitig verlangen die (privaten) Arbeitgebenden möglichst viel Flexibilität und Einsatz von ihren Kaderleuten – in den meisten Gemeinden sind die Exekutivmitglieder nur im Nebenamt tätig. Ganz zu schweigen von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Dies alles unter einen Hut zu bringen, ist zugegeben schwierig. Zumal der Lohn in Buchrain mit anfänglich 39'000 Franken pro Jahr zwar solid, aber mit Blick auf Aufwand, Flexibilität und Öffentlichkeit doch überschaubar ist. Auch über die Pensenhöhe lässt sich streiten. Dabei gibt es durchaus Kaderleute, die ihren Hauptberuf mit dem 25-Prozent-Pensum vereinbaren können. Finanzvorsteher Patrick Bieri ist das beste Beispiel. Er ist zudem seit bald 14 Jahren im Amt und immer noch davon begeistert, wie er zu unserer Zeitung sagte. Diesen Werbespot nimmt man ihm ab.

In der Pflicht stehen nicht zuletzt die Ortsparteien. Sie sind es, welche die künftigen Exekutivmitglieder rekrutieren und aufbauen. Dies läuft bei den meisten tatsächlich, jedoch primär im Hinblick auf die Wahlen 2024. Betschens Rücktritt hat offenbar alle auf dem falschen Fuss erwischt.

Dass Gemeinden tendenziell Mühe bekunden, Exekutivmitglieder zu finden, ist nichts Neues. Nur sind bis jetzt eher kleine Dörfer betroffen. Buchrain dagegen zählt 6500 Einwohnerinnen und Einwohner. Wenn selbst Kommunen dieser Grösse nicht mehr alle Sitze besetzen können, werden irgendwann auch hier Fusionen zum Thema. Ob das der Bevölkerung lieber wäre?