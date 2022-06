Unausweichlich, aber anspruchsvoll: Luzern braucht Citymanager

Analyse Höchste Zeit für ein City-Management in der Stadt Luzern – doch die Aufgabe wird anspruchsvoll Die einen wollen mehr Frequenzen, die anderen nicht. Und: Wie holt man die Immobilienbesitzer mit ins Boot? Auf das City-Management wartet viel Arbeit. Daher braucht's genügend Geld – auch von Privaten. Roman Hodel 2 Kommentare 06.06.2022, 17.00 Uhr

Ein Gang durch Luzerns teuerste Einkaufsstrasse, die Weggisgasse, reicht, um zu verstehen, wie stark die Altstadt zurzeit im Umbruch ist. Wo sich internationale Ketten bis vor kurzem um die besten Lokale buhlten, stehen mehrere Ladenlokale frei zur Vermietung – und das zum Teil schon seit Monaten.

Die Ursachen sind bekannt: Die Leute kaufen vermehrt online ein. Deshalb brauchen die Läden weniger Verkaufsflächen, grosse Ketten lassen gar ihr Filialnetz schrumpfen. Selbst auf Touristinnen und Touristen, die in Luzern je nach Branche einen mehr oder weniger gewichtigen Umsatzbeitrag leisten, ist seit und wegen Corona (vorerst) kein Verlass mehr.

Leeres Ladenlokal in der Altstadt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. März 2021)

Gegensteuer geben will die Stadt nun mit einem City-Management, wie sie letzte Woche vor den Medien verkündete. Zwar sind die Modalitäten noch nicht geklärt, weil sich zuerst der Grosse Stadtrat damit befassen muss. Doch gut ist: Luzern betritt damit kein Neuland, sondern kann von anderen lernen. Vor allem in Deutschland und Österreich sind City-Managements etabliert. Bregenz etwa weiss dank Frequenzmessern, welche Events wo wie viele Leute anziehen, und kann entsprechend reagieren.

Um Luzerns Innenstadt besser zu positionieren, braucht es zwingend eine professionelle Struktur. Die City Vereinigung in Ehren sorgt zwar immer wieder für Aufsehen mit Aktionen wie etwa den Stühlen vor den Läden. Doch der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Ist es den Akteuren wirklich ernst, muss sich jemand zu 100 Prozent um die «City» kümmern und entsprechend entlöhnt werden. Kommt dazu: Die City Vereinigung ist aus der Tradition heraus auf Einkaufen und Handel fokussiert. Bei einem City-Management sind jedoch auch Hotels, Kinos, Quartiervereine und Kulturveranstaltende mitgemeint. Es wird Player zusammenbringen, die einander geografisch bereits nahe sind, voneinander profitieren können, aber erstaunlicherweise bislang zu wenig miteinander kommunizieren.

Das Ganze birgt allerdings auch Stolpersteine: Das City-Management wird diverse Bedürfnisse und Erwartungen unter einen Hut bringen müssen, mitunter widersprüchliche. Viele, aber eben nicht alle Beteiligten sind an mehr Frequenzen interessiert. Wer hier wohnt, dem dürfte der Ist-Zustand durchaus genügen. Und selbst jene, die diesen Hauptnutzen begrüssen, beteiligen sich nicht unbedingt an einer neuen Organisation. Wie schwierig es ist, mit globalen Ladenketten an einem Strick zu ziehen, zeigt sich beispielsweise bei der Luzerner Weihnachtsbeleuchtung. Grosse Firmen mit Sitz im Ausland wollen sich oftmals nicht finanziell daran beteiligen – obschon ihre Geschäfte von der Atmosphäre natürlich profitieren.

Auch die Immobilieneigentümer mit ins Boot zu holen, dürfte einiges an Überzeugungsarbeit kosten. Denn wer ein genug potentes Portfolio hat, wird nicht nervös ob ein paar Leerständen. Selbst dann nicht, wenn es um beste Adressen geht. Noch nicht. Dabei ist es sehr wohl in deren Interesse, wenn die Innenstadt attraktiv bleibt. Und: Wenn immer weniger Verkaufsflächen benötigt werden, schafft dies Platz für andere Nutzungen – warum nicht (wieder) zum Wohnen? Dass diesbezüglich ein Umdenken stattfindet, zeigen neuste Baugesuche wie jenes an der Hertensteinstrasse 50, wo Swiss Life eine Aufstockung mit 24 Wohnungen plant. Noch vor wenigen Jahren hätte man wohl lieber die Verkaufsfläche erweitert.

Bleibt noch die Finanzierung: Die öffentliche Hand wird anfänglich bis zu 90 Prozent der jährlich 500'000 Franken für das City Management tragen. Wie von der Stadt gefordert, sollen Private ihren Anteil aber rasch und laufend erhöhen – das Mindestziel muss die Hälfte sein. Schliesslich soll die Organisation eigenständig und ausserhalb der Stadtverwaltung aufgestellt werden. Was wichtig ist, denn es braucht keine weitere Behörde. Ein Beispiel kann sich Luzern an Basel nehmen: Das dortige City-Management erwirtschaftet das Budget von zwei Millionen Franken selber, ohne öffentliche Gelder.

Mit Blick auf den Strukturwandel der letzten Jahre führt – so viel ist klar – kein Weg an irgendeiner Form von City-Management vorbei. Zumindest wenn Luzern weiterhin in der obersten Liga der Schweizer Städte mitmischen will. Denn die Luzerner Innenstadt, so schön und so vielfältig sie auch sein mag, ist kein Selbstläufer mehr.

