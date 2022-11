Analyse zum Fünf-Jahr-Jubiläum Mall: Umnutzungen statt Leerstände – doch die Eigentümer haben es nicht nötig Als Shopping- und Freizeitdestination ist die Mall of Switzerland zu wenig speziell – als regionales Center taugt sie hingegen. Nur braucht es dazu keine 65'000 Quadratmeter Fläche. Roman Hodel Jetzt kommentieren 09.11.2022, 16.30 Uhr

Es ist keine Überraschung – die Bilanz nach fünf Jahren Mall of Switzerland ist eher ernüchternd. Rund 40 der 125 Gastro- und Ladenlokale stehen leer, die Anzahl Mieterwechsel ist hoch. Und auch die Kasse stimmt wohl kaum. Um die Mall aufgrund ihrer Grösse profitabel betreiben zu können, gaben Experten 2017 einen Jahresumsatz von 400 Millionen Franken an. Laut Swiss Council Marktreport sollen es 2020 um 218 Millionen Franken gewesen sein. Also bloss gut die Hälfte davon.

Blick in die Mall of Switzerland. Bild: Eveline Beerkircher (Ebikon, 2. Mai 2022)

Offizielle Zahlen sind nicht zu haben. Dem Vernehmen nach performen manche Mieter nicht schlecht. Doch selbst die Migros als Ankermieterin mit der weitaus grössten Fläche ist nur «zufrieden». Und «zufrieden» reicht bekanntlich nicht. Um zu erahnen, dass die Frequenzen oft überschaubar sind, genügt ein regelmässiger Blick etwa in eine Bäckerei. Die Gestelle dort sind an den meisten Tagen bei weitem nicht so üppig gefüllt wie in anderen Centergeschäften des gleichen Unternehmens.

Kein Wunder: Anders als bei vergleichbaren Grosszentren wie Sihlcity und Glatt leben und arbeiten im direkten Umkreis der Mall nicht zehntausende Menschen, sondern nur ein paar tausend. Und die Anfahrt von weiter her lohnt sich für die wenigsten, weil das Shoppingangebot trotz für die Region exklusiver Brands wie etwa Bershka zu wenig herausragend ist. Auch das Freizeitangebot vermag nur bedingt zu überzeugen: Die stehende Welle ist tatsächlich eine Exklusivität, doch Multiplex-Kinos und Fitness gibt's auch anderswo. Was in der Region Luzern hingegen fehlt, ist ein Freizeitbad wie das Alpamare. Doch hierfür fand sich kein Betreiber. Was nicht erstaunt: Solche Betriebe sind teuer im Unterhalt und die Rendite bescheiden.

Als überregionale Shopping- und Freizeitdestination taugt die Mall nicht, wohl aber als regionales Center. Als solches hat es die Attraktivität des Rontals klar gesteigert und ist zum Treffpunkt geworden. Zumal Läden wie Metro Boutique oder Maisons du Monde und auch Restaurants wie Nooch oder Tres Amigos den Weg nach Ebikon sonst kaum gefunden hätten.

Nur braucht ein regionales Center niemals 65'000 Quadratmeter Fläche und auch keinen hochtrabenden Namen. Gut wäre eine Neupositionierung. Kleinere Brötchen backen sozusagen – und Umnutzungspläne für die freien Quadratmeter. Zweifellos eine Knacknuss. Denn das Center hat eine enorme Gebäudelänge und -tiefe mit entsprechend wenig Fensterfronten. Wer hier etwas ändern will, muss nochmals tief in die Tasche greifen. Wobei die grosse Frage ist: Welche anderen Nutzungen überhaupt?

Lasst mich bitte durch! Sekunden nach der offiziellen Eröffnung strömen die Massen in das neue Einkaufszentrum. Bild: Nadia Schärli (Ebikon, 8. November 2017) Schnell erobern sich die Kundschaft die Stockwerke des gewaltigen Konsumtempels. Bild: Dominik Wunderli (Ebikon, 8. November 2017) In den ersten Tagen herrscht auf den Strassen im Rontal ein beispielloses Verkehrschaos. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 10. November 2017) Der Platz vor der Mall mausert sich rasch zum Openair-Treffpunkt, hier mit dem künstlichen Eisfeld. Bild: Eveline Beerkircher (Ebikon, 6. Dezember 2017) Nach einer Bombendrohung muss die ganze Mall evakuiert werden. Der Täter wird vom Kantonsgericht 2022 zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 14. März 2018) Strandfeeling im Ebi-Beach von der Mall. Bild: Manuela Jans-Koch (Ebikon, 26. Juli 2018) Die künstliche Welle wird eröffnet. Bild: Eveline Beerkircher (Ebikon, 12. September 2018) Zum einjährigen Geburtstag wird noch mit der grossen Kelle angerührt: Hochseilartist Freddy Nock wechselt die Centerseite durch die Luft, zusammen mit Sohn Leo (7) . Bild: Manuela Jans-Koch (Ebikon, 8. November 2017) Der 1er fährt ab dem 15. Dezember 2019 neu bis zur Mall of Switzerland. Bild: Noël Schuler/VBL Der Service-Roboter namens BellaBot bedient neu Gäste des italienischen Restaurants Andulino in der Mall of Switzerland. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 12. Oktober 2021) Einfahrt zum Parking. Die Mall wollte die erste Stunde Parkieren von zwei auf einen Franken vergünstigen, blitzte damit aber vor Bundesgericht ab. Der letztinstanzliche Entscheid wurde im April 2022 publiziert. Bild: hor Wasserspiel vor der Mall. Bild: Eveline Beerkircher (Ebikon, 2. Mai 2022)

Die Mall ist in vielerlei Hinsicht ein Beispiel dafür, wie man es nicht hätte machen sollen. Dies hat einerseits mit der langen Projektierungszeit und den wechselnden Projektentwicklern zu tun. Als Schindler die Mall Anfang der Nullerjahre als Freizeit- und Erlebnisdestination auf dem damals noch eigenem Grundstück initiierte, war die Welt eine andere. Zwar kam die Finanzkrise, der Strukturwandel setzte ein, doch der Lifthersteller hielt am Megaprojekt fest, fand 2014 einen Käufer und dieser einen Investor. Vom ursprünglichen Plan blieb allerdings einiges auf der Strecke. Andererseits wurden danach Entscheide gefällt, die bei Fachleuten bis heute für Kopfschütteln sorgen. Warum etwa verfrachtete man ausgerechnet den grössten Frequenzbringer Migros ins Untergeschoss und kapselte dieses fast vom Rest des Centers ab? Da wurden wichtige Synergien vergeben.

Glaubt man der Centerleitung, so bleiben grosse Veränderungen ohnehin aus. Man will das bestehende Konzept nur «optimieren». Was wohl auch daran liegt, dass die schwerreiche Eigentümerschaft schlicht keine Eile hat. Die ursprünglichen Investitionen von 450 Millionen Franken sind für einen Staatsfonds des Emirats Abu Dhabi selbst bei knapper Rendite gut parkiertes Geld und letztlich ein Klacks in dessen Riesenportfolio.

Keine Frage: Für die Scheichs sowie Schindler hat sich das Projekt gelohnt und Ebikon profitiert durchaus davon. Doch das Versprechen, für die Region etwas national Besonderes zu schaffen, wurde nicht eingelöst. Im Gegenteil, es droht ein Komplex mit vielen dauerhaften Leerständen. Das ist für Luzern ein Frust und eine verpasste Chance.

