Analyse zum Streit um die VBL Peinlicher Machtkampf schadet dem Luzerner ÖV Der Subventionsstreit zwischen Verkehrsverbund (VVL) und Verkehrsbetrieben (VBL) blockiert die Planung von ÖV-Projekten. Den Preis bezahlen die Buspassagiere. Robert Knobel Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Mitte Januar verschickte der Verkehrsverbund Luzern (VVL) folgende Mitteilung: Auf den Buslinien 12 (Luzern Bahnhof–Littau) und 30 (Ebikon–Littau) würden weiterhin herkömmliche Dieselbusse verkehren. Der für 2024/25 geplante Kauf von grösseren elektrischen Trolleybussen werde abgeblasen. Auch die neuen Linien 3 (Littau–Würzenbach) und 8 (Hirtenhof-Kantonsspital-Emmenbrücke) werden vorläufig nicht realisiert. Als Begründung wird angegeben, dass die neuen Busse und Linien erst dann in Betrieb genommen werden können, wenn am Luzerner Bahnhofplatz ein neuer Durchmesser-Busperron gebaut ist. Wann dies der Fall sein wird, ist noch völlig offen.

Ein VBL-Bus beim Bahnhof Luzern. Bild: Patrick Hürlimann

Bei näherem Hinsehen wird schnell klar, dass die Begründung nicht wirklich glaubwürdig ist. Denn die Elektrotrolleys der geplanten Linien 3 und 8 könnten auch ohne neuen Durchmesserperron am Bahnhof halten. Das hat der Kanton Luzern bestätigt. Es braucht bloss einige bauliche Anpassungen am Bahnhof, welche der Kanton im Rahmen eines Provisoriums per 2025 ohnehin plant.

Wenn das alles kein Problem ist - wieso wird dann die Erneuerung der Busflotte, die Elektrifizierung und die Schaffung von neuen Linien sistiert? Schliesslich handelt es sich dabei um wichtige Meilensteine der ÖV-Entwicklung der nächsten Jahre.

Mehrere Insider bestätigen gegenüber unserer Zeitung, dass der Subventionsstreit rund um die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) zu einer völlig verfahrenen Situation geführt habe. Zur Erinnerung: Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) und das Bundesamt für Verkehr (BAV) werfen den VBL vor, sie hätten zu viel Subventionen bezogen – und fordern deshalb insgesamt 22 Millionen Franken zurück. Die VBL haben diese Forderung vor Gericht angefochten, der Fall ist nach wie vor hängig.

Wartende Busse am Luzerner Bahnhofplatz. Bild: Eveline Beerkircher

Der Streit belastet offenbar das Verhältnis zwischen VBL und VVL so massiv, dass die Zusammenarbeit vor allem auf strategischer Ebene deutlich erschwert ist. Die Rede ist von Lähmung und von Blockade. Der VVL als «Kassenwart» ist dabei am längeren Hebel. Er verteilt die Subventionsgelder von Kanton und Gemeinden an die Transportunternehmen, welche die ÖV-Linien im Kanton Luzern betreiben. Ausgerechnet mit den VBL, dem wichtigsten Konzessionsnehmer in Stadt und Agglomeration Luzern, stimmt die Chemie nicht mehr. Offen wird auch damit gedroht, einzelne VBL-Linien öffentlich auszuschreiben – wohl in der Hoffnung, es würde sich dann ein anderes, weniger renitentes Transportunternehmen für den Betrieb der Linien finden lassen. Selbst die Trolleybuslinien - traditionell eine Kernkompetenz von städtischen Verkehrsbetrieben - könnten in Luzern zur Disposition gestellt werden.

Der abgeblasene Kauf von neuen Elektrotrolleybussen folgt ganz dieser Logik: Man will sich für die Zukunft alle Optionen offen lassen – ein Kauf zum jetzigen Zeitpunkt wäre ein vorschnelles Bekenntnis zugunsten der VBL gewesen. Ins gleiche Bild passt der unwürdige Knatsch um die Ladestationen für die neuen Batteriebusse der Linie 10: So durften die VBL zwar neue Busse kaufen, die im Herbst 2021 auch geliefert wurden. Doch die zugehörigen Ladestationen waren darin nicht enthalten, weil das Geld dafür noch nicht gesprochen war. Der Kanton wartete demonstrativ bis zur letzten Minute mit der Freigabe des Kredits – um ein Haar hätte die Einführung der ersten Batteriebusse mangels Lademöglichkeiten verschoben werden müssen.

Das alles wirft ein schlechtes Licht auch auf die Luzerner Regierung, welche bei der ÖV-Planung die wohl wichtigste Rolle überhaupt innehat: Der Kanton ist nicht nur der grösste Geldgeber, sondern auch Auftraggeber des VVL, entscheidet über die Ausschreibungen von Linien und über neue Infrastrukturbauten für den ÖV.

Die Bremstaktik von Kanton und VVL behindert Innovationen und die Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs im Kanton Luzern. Seit der Verlängerung der Linie 1 nach Ebikon 2019 gab es im Busverkehr in der Region Luzern keine nennenswerten Meilensteine mehr. Und nachdem die Einführung der neuen Durchmesserlinien 3 und 8 mitsamt der neuen Trolleybusse auf unbestimmte Zeit verschoben worden ist, sind auch für die kommenden Jahre keine grösseren Ausbauschritte in Sicht.

Ähnliches gilt für die Digitalisierung. Während Verkehrsbetriebe in anderen Schweizer Städten bereits daran sind, Ticket-Apps für kombinierte Mobilität (zum Beispiel Bus, Mietvelo, Carsharing, Ruftaxi etc.) zu entwickeln, ist in Luzern nichts dergleichen zu finden. Auch hier steht der Vorwurf im Raum, dass die VBL bei Innovationsvorhaben gezielt gebremst werden. Man scheint den Verkehrsbetrieben möglichst wenig Spielraum zu lassen, solange der Subventionsstreit nicht geklärt ist.

Der Streit behindert die Entwicklung des ÖV-Angebots in der Region Luzern beträchtlich. Den Preis dafür bezahlen die Buspassagiere, welche vergeblich auf substanzielle Angebotsverbesserungen warten. Das ist peinlich für alle Verantwortlichen von VBL, VVL und Kanton, die dafür bezahlt werden, eine möglichst attraktive ÖV-Zukunft für Luzern zu planen. Das geht nur, wenn alle gemeinsam am selben Strick ziehen.

