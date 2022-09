Analyse zur Kulturförderung Der Kanton Luzern lässt die mittelgrossen Kulturhäuser ohne Not hängen Bald wird der Regierungsrat weniger Geld in die Kultur investieren. Die Argumente dafür wirken wie Ausreden. Simon Mathis Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Scheinheilig», «irritierend», «enttäuschend»: Die Kulturszene in der Region Luzern ist unzufrieden mit dem Regierungsrat. Denn die Luzerner Exekutive hat sich unlängst auf den Standpunkt gestellt, dass die Förderung der mittelgrossen Kulturbetriebe einzig und allein Sache der Gemeinden sei. Die Regierung will also nichts ans Kleintheater Luzern, ans Museum Bellpark Kriens oder ans Stadttheater Sursee bezahlen. Mit dieser harten Haltung macht es sich der Regierungsrat allzu einfach. Der Kanton kann und sollte dem kulturellen Mittelbau unter die Arme greifen.

B-Sides Festival 2022 auf dem Sonnenberg in Kriens. Das Festival erhält heute Geld aus dem RKK-Fonds für Strukturförderung. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022)

Die Kulturförderung im Kanton Luzern ist eine ziemlich vertrackte Angelegenheit, lässt sich aber gut mit der Geschichte der Regionalkonferenz Kultur (RKK) erläutern. Die RKK wurde 1987 als Zusammenschluss von Gemeinden gegründet, die vor allem zur Finanzierung des Luzerner Theaters sowie des Sinfonieorchesters beitrugen. 2008 kam es zu einem Deal: Der Kanton übernahm gemeinsam mit der Stadt Luzern die Finanzierung der grossen Kulturinstitutionen. Dieser «Zweckverband Grosse Kulturbetriebe» umfasst heute Theater, Sinfonieorchester, Verkehrshaus, Kunstmuseum und Lucerne Festival. Im Gegenzug erklärten sich die RKK-Gemeinden einverstanden, die mittelgrossen Kulturhäuser zu unterstützen.

In den vergangenen Jahren hat die RKK jedoch Schritt für Schritt an Rückhalt verloren; mehrere Gemeinden sind aus dem Verbund ausgetreten. Der Regierungsrat beharrt aber auf der Vereinbarung von 2008: Die Gemeinden müssten ihre Pflicht wahrnehmen. Dumm nur, dass sie das nicht wollen oder können – vor allem aus Spargründen. Die solidarische Finanzierung der Kultur in der Agglomeration Luzern ist gescheitert. Ohne gesetzlichen Zwang und finanzieller Unterstützung des Kantons wird sie weiter erodieren.

Junge Musikerinnen und Musiker im KKL während des Lucerne Festivals. Bild: Manuela Jans

Der Regierungsrat argumentiert, ein Zustupf für die Strukturförderung sei finanziell nicht tragbar. Jedoch wird Kanton Luzern unterm Strich bald weniger Geld für die Kulturförderung ausgeben. Im Moment zahlt der Kanton noch jährlich 19,6 Millionen Franken für die oben erwähnten grossen Kulturbetriebe. Künftig werden es nur noch 16,8 Millionen sein. Das machen auch die 416'000 Franken, die der Kanton neu zusätzlich für die Unterstützung von Einzelprojekten aufwenden will, nicht wieder wett.

Zwar versichert der Kanton auf Anfrage, dass das eingesparte Geld irgendwann wieder zu den Grossen der Luzerner Kultur fliessen soll – zum Beispiel ins neue Luzerner Theater, an dessen höheren Betriebskosten sich der Kanton beteiligen will. Es wird jedoch noch eine ganze Weile dauern, bis das neue Theater verwirklicht ist. In der Zwischenzeit bleiben jährlich über 2 Millionen Franken in der Staatskasse – Geld, das vorher der Kultur zugutekam.

Hazel Brugger auf der Bühne des Kleintheaters. Bild: Peter Hauser (30. Januar 2019)

Der Regierungsrat stellt sich auf den Standpunkt, dass ein Beitrag für den kulturellen Mittelbau die Aufgabenteilung zwischen Gemeinden und Kanton umkrempeln würde. Wenn der Kanton in diesem Bereich mehr gäbe, müssten die Gemeinden in einem anderen Bereich mehr zurückgeben. Das ist ein vorgeschobenes Argument – zumal der Kanton selber bei den grossen Kulturbetrieben auf Kosten der Stadt Luzern spart.

Letztlich geht es gar nicht um die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden, sondern um die einfache Frage, ob der Kanton die mittelgrossen Kulturbetriebe als bedeutend genug einschätzt, um kantonale Subventionen zu beanspruchen. Anscheinend lautet die Antwort darauf: Nein.

Diese Sicht ist doch einigermassen erstaunlich. Es ist offensichtlich, dass Institutionen wie Fumetto, Kleintheater und B-Sides längst nicht nur lokale Nischenangebote produzieren. Sie sprechen im Gegenteil ein breites, überregionales Publikum an, sind im Kanton verankert und daher förderwürdig. Sie bieten nicht nur einen künstlerischen Mehrwert, sondern machen den Standort Luzern attraktiver, was letztlich Touristinnen und Touristen sowie Steuerzahlende anzieht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen