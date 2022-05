Anonyme Bewerbungen Der Luzerner Stadtrat will genau wissen, wer sich auf eine Stelle bewirbt Sollen Bewerbungen für Stellen der Stadt Luzern nur noch anonym eingereicht werden können? Nein, findet die Stadtregierung – das könne der Vielfalt in den Teams gar abträglich sein. Matthias Stadler 30.05.2022, 16.11 Uhr

Gleiche Chancen für alle dank anonymer Bewerbungen: Mit diesem Begehren will die Grüne-Fraktion des Luzerner Grossen Stadtrats die Bewerbungsprozesse der Stadt als Arbeitgeberin ändern. Konkret fordert sie in einem Postulat ein Pilotprojekt, das anonyme Bewerbungsverfahren als Standard verwendet. Grossstadtrat Marco Müller begründet im Postulat:

«Studien und Untersuchungen zeigen immer wieder, dass die Chancengerechtigkeit im Bewerbungsprozess noch nicht erreicht werden konnte.»

Die Stadt Luzern – hier das Stadthaus am Hirschengraben – will keine anonymen Bewerbungen einführen. Bild: Pius Amrein

(31. Januar 2022)

Eine Studie der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich habe darauf hingewiesen, dass Schweizerinnen und Schweizer im Auswahlprozess für Bewerbungsgespräche im klaren Vorteil gegenüber Ausländerinnen und Ausländern seien. Auch das Geschlecht habe starken Einfluss auf die Beurteilung, zudem diskriminiere mehr als jedes vierte Unternehmen in der Schweiz Stellensuchende im Alter von über 55 Jahren.

Anonyme Bewerbungen, bei denen Personalverantwortliche keine Informationen wie Name, Nationalität, Geschlecht, Alter und Zivilstand aus dem Dossier herauslesen können sowie kein Foto vorhanden sei, könnten die Situation merklich verbessern, so die Grünen. Die Stadt Luzern als Arbeitgeberin könne einen Beitrag dazu leisten, dass gleiche Qualifikation auch vermehrt zu gleichen Chancen auf eine Anstellung führten.

Für die Bewerbung ist heute schon kein Foto mehr nötig

Die Stadtregierung lehnt das Begehren in ihrer am Montag veröffentlichten Antwort ab. Im Schreiben heisst es:

«Der Stadtrat schätzt mit Blick auf alle bereits ergriffenen Massnahmen den Nutzen eines Pilotprojekts als gering ein.»

Es sei für ihn wichtig, die Führungspersonen und die verantwortlichen Personalfachleute für das Thema Diskriminierung und die Qualitätssicherung «weiter zu sensibilisieren».

In den vergangenen Jahren seien Massnahmen umgesetzt worden, etwa die Chancengleichheit im Personalreglement festgesetzt worden. «Bereits in den laufenden Ausschreibungen finden sich keine Altersgrenzen betreffend Wunschprofil [...], und es werden auch keine Fotos wie auch keine Angaben zum Alter, zum Zivilstand oder zur Nationalität eingefordert.» Für die Einreichung der Bewerbungsunterlagen seien heute einzig folgende Angaben notwendig: Name, Vorname, E-Mail-Adresse.

Der Stadtrat zweifelt zudem am Nutzen von anonymen Bewerbungen: «Inwieweit nebst all den bereits getroffenen Massnahmen ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren tatsächlich den entscheidenden Beitrag leisten kann [...], stellt der Stadtrat in Frage.» Es gelte zu beachten, dass auch aus anonymisierten Lebensläufen Rückschlüsse gezogen werden können. Zudem müsste bei der Überweisung des Postulats die Software angepasst werden, was zu unbekannten Folgekosten führen würde. Beim Selektionsverfahren müsste mit personellem Mehraufwand gerechnet werden.

Anonymität könnte sogar kontraproduktiv wirken

Weiter dürfe der Aspekt nicht ausser Acht gelassen werden, dass anonymisierte Bewerbungen die Bestrebungen zu mehr Diversität in Teams verunmöglichen könnten. Stadtpräsident Beat Züsli (SP) erklärt gegenüber unserer Zeitung: «Diversität bildet für gute Teams zunehmend eine wichtige Rolle.» Anonyme Verfahren würden zu Einschränkungen führen. Nach Personen mit unterschiedlichen sozialen Merkmalen zu suchen, wäre nicht mehr möglich.

Luzern will nach Zürich schauen

Die Stadtregierung kommt den Postulanten aber trotzdem entgegen. Sie zeigt sich bereit, die Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich zu suchen. Dort wurde 2021 ein ähnlicher Vorstoss überwiesen und daraufhin ein Pilotprojekt gestartet. «Sollten die daraus gewonnenen Erkenntnisse dazu führen, dass ein Pilotprojekt als Referenzgrösse unumgänglich ist, könnte auch zu einem späteren Zeitpunkt ein solches umgesetzt und evaluiert werden», schreibt sie.