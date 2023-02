Luzerner Theater: Jahresrechnung 21/22

Anzahl Besuchende 70 Prozent ausgelastet – Luzerner Theater auf dem Weg zurück in die Normalität Total 68'227 Besuchende zählte das Luzerner Theater während der Spielzeit 21/22. Ein deutlicher Anstieg bei Abonnements und Mitgliedern verzeichnet zudem der Theaterclub Luzern. 28.02.2023, 15.14 Uhr

Die Spielzeit 21/22 des Luzerner Theaters war zwar noch stark geprägt von der Pandemie mit Zertifikats-, Quarantäne- und Maskenpflicht sowie Gastro nur im Freien, weniger Pausen und keine Premierenfeiern – dennoch befindet sich die grösste Bühne der Zentralschweiz auf dem Weg zurück in die Normalität. Das zeigen die Zahlen: Total 68'227 Personen besuchten die 308 Veranstaltungen, was einer durchschnittlichen Auslastung von fast 70 Prozent entspricht. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es bloss 35'790 Personen bei 210 Veranstaltungen gewesen. Dies teilte das Luzerner Theater am Dienstag mit. Der Anteil von Abonnentinnen und Abonnenten sowie Mitgliedern des Theaterclubs Luzern sei mit 11'299 Personen deutlich angestiegen.