«Gigelisuppe» gewinnt Wettbewerb für Steinhof-Schulhaus Luzern

Architektur «Gigelisuppe» gewinnt Wettbewerb für neues Luzerner Steinhof-Schulhaus Die Luzerner Architekten Huber Waser Mühlebach werden das neue Steinhof-Schulhaus entwerfen. Der Stadtrat rechnet mit Kosten von 16,8 Millionen Franken - deutlich mehr als bisher angenommen. Roman Hodel 23.06.2022, 11.46 Uhr

Das Schulhaus Steinhof 2 in Luzern wird durch einen Neubau ersetzt und dessen Turnhalle saniert. Jetzt ist klar, wer für die Architektur verantwortlich ist: Das Planerteam Huber Waser Mühlebach Architekten Luzern und Blesshess Bauingenieure Luzern hat den Wettbewerb mit seinem Projekt «Gigelisuppe» gewonnen - der Name ist angelehnt an den benachbarten Gigeliwald. Es hat sich gegen 25 weitere eingereichte Projekte durchgesetzt, wie die Stadt Luzern am Donnerstag mitteilte.