Architekturgalerie im Verkehrshaus «Typisch Luzern?»: Neue Ausstellung zeigt Beispiele herausragender Architektur Die Architekturgalerie Luzern stellt zehn Projekte der letzten Jahre in den Fokus. Die Ausstellung findet an einem besonderen Ort statt. Roman Hodel Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Noch wird im neuen Mehrzweckgebäude des Verkehrshauses in Luzern gehämmert und gebohrt. Doch Neugierige können sich über ein grosses Fenster im Innern schon mal ein erstes Bild vom Foyer machen. Möglich macht’s die neue Ausstellung der Architekturgalerie Luzern zum Thema «Typisch Luzern?». Denn diese findet in den Kongressräumen im 1. Stock des von den Zürcher Architekten Gigon/Guyer entworfenen Neubaus statt. Von dort lassen sich die letzten Arbeiten wunderbar beobachten.

Blick in die Ausstellung der Architekturgalerie – im Vordergrund das Modell der Renergia-Kehrichtverbrennungsanlage in Perlen von Deon Architekten. Bild: Roman Hodel

«Dieser erste Einblick in ein neues Gebäude war für uns Motivation, unsere Jubiläumsausstellung hier durchzuführen», erklärt Martin Schuler. Der Architekt FH ist Geschäftsleitungsmitglied der Deon AG Architekten Luzern und Präsident der vor 40 Jahren gegründeten Architekturgalerie Luzern. Sie ist die älteste ihrer Art in der Schweiz und versteht sich als Vermittlungsplattform von Architektur mit ein bis zwei Anlässen pro Jahr. Gelegentlich finden Ausstellungen statt, wofür die Architekturgalerie immer wieder neue Lokalitäten sucht – so wie im aktuellen Fall.

Von der Panoramagalerie bis zur Musikhochschule

Doch was ist nun architektonisch «typisch Luzern»? Es wurden zehn Projekte der vergangenen 13 Jahre in und um Luzern ausgewählt und in Bild sowie Text auf Tafeln vorgestellt. Darunter ist zum Beispiel die Musikhochschule beim Südpol von Enzmann Fischer Zürich und Büro Konstrukt Luzern (2020), wo Volumen, Fassade und Inneres sich an der industriellen Umgebung orientieren. Weiter etwa die Panoramagalerie von Niklaus Graber & Christoph Steiger auf Pilatus Kulm (2011). Diese nimmt die Silhouette des Pilatusmassivs auf und ergänzt mit ihrer künstlichen die natürliche Topografie. Oder die Terrassenhäuser von Daniele Marques in Luzern (2011), die übereinander versetzt im Hang so angeordnet sind, dass alle drei Parteien perfekte See- und Bergsicht geniessen.

Im neuen Mehrzweckgebäude des Verkehrshauses - hier eine Visualisierung - findet die Jubiläumsausstellung der Architekturgalerie Luzern statt. Visualisierung: PD Auf Tafeln werden zehn Projekte vorgestellt, hier zum Beispiel die drei Terrassenhäuser von Daniele Marques in Luzern. Bild: hor Unter den Projekten ist auch die Musikhochschule - hier der Blick in das Foyer. Bild: Eveline Beerkircher (12.9. 2020) Die Architekten Niklaus Graber (links) und Christof Steiger beim Aufgang der von ihnen entworfenen Panoramagalerie auf Pilatus Kulm anlässlich der Eröffnung. Bild: Maria Schmid (1. 7. 2011) Die Kehrichtverbrennungsanlage Renergia in Perlen. Bild: PD Von der Ausstellung aus kann man durch ein grosses Fenster in das künftige Eingangsfoyer des Mehrzweckgebäudes blicken. Hier wird noch gearbeitet. Bild: hor

«Wir machen keine Leistungsschau, sondern zeigen Projekte, die aus unserer Sicht exemplarisch für das Thema stehen», sagt Schuler. Denn «typisch Luzern» ist für die Architekturgalerie das Spannungsfeld zwischen dem Tourismus als wichtigem Erwerbszweig, der Topografie aufgrund der Lage am See direkt an den Voralpen und schliesslich der importierten Architektur – Beispiele dafür sind die Jesuitenkirche (1677) als erste grosse barocke Kirche nördlich der Alpen oder das KKL (2000), das vom Franzosen Jean Nouvel entworfen wurde.

Die Architekturhistorikerin Marion Sauter sorgt in einem Text in der Ausstellung für die historische Annäherung an das Thema. Sie erinnert daran, dass der Tourismus Ende des 19. Jahrhunderts der Motor war für die Entwicklung der Innenstadt mit Bahnhof, Hotels und Neustadt, so wie wir sie heute noch kennen. Als Vorlage dienten oftmals Prunkbauten der Belle Époque in europäischen Metropolen. So kam das vergleichsweise kleine Luzern zu einem fast schon grossstädtischen Charakter.

Hinweis: Die Ausstellung dauert bis am 30. März. Öffnungszeiten: täglich 12–17 Uhr, Eintritt frei. Zugang via Haupteingang Verkehrshaus. Weitere Infos: www.architekturgalerie.ch/typisch-luzern-2/

