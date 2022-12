Diese Projekte des Luzerner Theaters werden nie verwirklicht

Architekturwettbewerb Bühne frei für die über 100 Theater-Projekte, die in Luzern nie verwirklicht werden Beim Architekturwettbewerb für das neue Luzerner Theater gingen 128 Projekte ein. Zwölf schafften es in die Endauswahl. Wir zeigen hier die dutzenden Vorschläge, die nicht zum Zug kamen. 1 Kommentar 16.12.2022, 13.14 Uhr

Architektenteams scheuen keine Kosten und Mühen, wenn sie sich an einem Wettbewerb beteiligen. Bei jenem für das neue Luzerner Theater machten 128 Büros mit. Zwölf davon schafften es in die letzte Runde, nur eines konnte gewinnen. In der folgenden Bilderstrecke können Sie die Visualisierungen jener Projekte studieren, die nicht berücksichtigt wurden; es hat kühne Vorschläge darunter. Interessant auch: Im Schnitt wendete ein Architekturbüro 80'000 Franken auf für das jeweilige Projekt.

All diese Projekte werden nie verwirklicht in Luzern. Gewonnen hat das Projekt «überall» der Ilg Santer Architekten aus Zürich. In der Bilderstrecke unten können Sie es studieren, um sich eine Meinung dazu zu bilden. Ebenfalls können Sie dem Projekt eine Note von 1 bis 6 verteilen. (mme)

Detailansicht des Siegerprojekts überall Visualisierung: Ilg Santer Architekten, Zürich Frontalansicht des Siegerprojekt überall Visualisierung: Ilg Santer Architekten, Zürich Seitliche Ansicht des Siegerprojekts überall Visualisierung: Ilg Santer Architekten, Zürich Bühne und Publikumsraum des geplanten Neubaus. Visualisierung: Ilg Santer Architekten, Zürich Seitlicher Abriss Visualisierung: Ilg Santer Architekten, Zürich

In der Kornschütte in der Luzern läuft bis 29. Januar eine Ausstellung zum Wettbewerb, wo alle zwölf Projekte aus der Endrunde präsentiert werden. Dazu gibt es verschiedene Podien und öffentliche Führungen durch die Ausstellung. Alle Infos dazu finden Sie unter neuesluzernertheater.ch

