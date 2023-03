Areal Risch Ab Mai ist das Asylzentrum in Ebikon bezugsbereit – so sieht sie von innen aus Die Wohncontainersiedlung beim Bahnhof Ebikon bietet Platz für 160 Personen, womit es bis auf weiteres genügend Unterbringungsplätze im Kanton Luzern gibt. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 17.03.2023, 19.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Areal Risch beim Bahnhof Ebikon, das bis vor einem halben Jahr freistand, wird bald eine Wohncontainersiedlung für Asylsuchende eröffnet. Deren Bau beschloss die Gemeinde Ebikon im September 2022, da sie bis dahin ihr Soll an Plätzen für Asylsuchende nach dem kantonalen Verteilschlüssel nicht erfüllt hatte. Die Bauarbeiten begannen im Dezember und am 1. März übergab die Gemeinde die Siedlung an den Kanton Luzern, der für deren Betrieb und Unterhaltskosten zuständig ist.

Auf dem Areal Risch in Ebikon wurde die neue Containersiedlung als Asylzentrum Ebikon fertiggestellt. Bilder: Manuela Jans-Koch (17. 3. 2023)

Die Wohncontainersiedlung umfasst 176 Container, in denen sich Zimmer, Wohnraum, Küchen, Sanitäranlagen und Büroräumlichkeiten befinden. Das Innere der Containersiedlung wurde der Öffentlichkeit am Tag der offenen Tür am Freitag gezeigt. Sie wird 160 Personen beherbergen, könnte bei Bedarf aber für 210 Personen erweitert werden.

Noch wirken die Räume etwas steril und kahl, einzig die bunten Bettbezüge stellen einen Farbtupfer in der ansonsten überwiegend weissen Umgebung dar. Anfang Mai wird jedoch Leben in die Siedlung kommen, dann nämlich wird sie von Familien und Einzelpersonen aus dem ordentlichen Asylverfahren bezogen. Diese stammen laut Silvia Bolliger, der Leiterin der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF), vor allem aus Afghanistan, Syrien und der Türkei.

Die farbigen Bettbezüge stechen sofort ins Auge. Bild: Manuela Jans-Koch (17. 3. 2023)

Betreuung rund um die Uhr

Bei der Siedlung in Ebikon handelt es sich um ein Durchgangszentrum. Das heisst, die Personen verbringen rund vier Monate dort, bevor für ihre weitere Unterbringung eine Lösung gefunden wird. «In dieser Zeit geht es darum, die individuelle Situation der Personen zu klären, ihnen unsere Gepflogenheiten näherzubringen – etwa das hiesige Bildungssystem – und den Integrationsprozess zu starten», sagt Bolliger.

So werden die Flüchtlinge zu Deutschkursen angemeldet und die Kinder durch die Dienststelle Volksschulbildung des Kantons direkt im Zentrum unterrichtet. Auf dem Areal Risch werden rund 13 bis 15 Mitarbeitende der DAF beschäftigt, um die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner rund um die Uhr zu gewährleisten.

Leichter Rückgang der Asylbewerbungen

Allmonatlich kommen rund 200 Schutzsuchende aus der Ukraine und andere Asylsuchende in den Kanton Luzern. Seit vergangenem Herbst stammt die Mehrheit dieser Personen wieder aus anderen Ländern als der Ukraine. «Bis Mitte Jahr haben wir genug Unterbringungsplätze», sagt Bolliger. Seit letztem Sommer sei die Zahl der Anträge leicht zurückgegangen, dies sei jedoch während der kalten Jahreszeit nicht ungewöhnlich. «Auf den Sommer hin rechnen wir wieder mit einer Zunahme an Asylbewerbungen.» Deshalb würden bereits Verhandlungen mit weiteren Gemeinden zum Bau von Asylzentren laufen.

«Ohne den Druck des Kantons hätte wohl keine Gemeinde etwas getan», sagt Mark Pfyffer, Ebikoner Gemeinderat Gesellschaft und Soziales (FDP). Er sei sehr zufrieden damit, wie schnell der Bau der Siedlung vonstattengegangen sei. «Wir haben alle am gleichen Strick gezogen.» Von der Bevölkerung habe es kaum Gegenwind gegeben und die Resonanz sei auch nun nach der Fertigstellung positiv.

Die Betriebsbewilligung der Wohncontainersiedlung läuft für mindestens acht Jahre. In dieser Zeit könne die Gemeinde Ebikon die Baukosten von fast fünf Millionen durch die Vermietung der Anlage an den Kanton Luzern amortisieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen