Asylwesen Malters plant Asylunterkunft für 40 Flüchtlinge – und übt Kritik am Kanton In einem ehemaligem Bürogebäude will die Gemeinde Malters 40 Flüchtlinge unterbringen. Gleichzeitig kritisiert sie den Kanton für das System der Strafzahlungen. Es sei unfair. 14.02.2023, 14.50 Uhr

Ab Mitte März soll ein Bürogebäude am Mühlering in Malters 40 Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf bieten, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Die Unterkunft soll anderthalb Jahre betrieben werden. Für die Betreuung ist die kantonale Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen zuständig.

In einem zweiten Gebäude im Gebiet Im Feld sollen weitere 25 Plätze für Schutzsuchende geschaffen werden, heisst es weiter. Zurzeit würden Gespräche mit der Nachbarschaft laufen. Das Gebäude sei in seiner Nutzung auf Familien mit Kindern beschränkt. Geplant ist eine Nutzungsdauer von acht bis 18 Monaten.

Kritik am System der Strafzahlungen

Die Gemeinde übt in ihrer Mitteilung auch Kritik am System der Strafzahlungen, gemäss den Gemeinden, welche die vom Kanton geforderte Anzahl an Flüchtlingen nicht unterbringen können und eine Ersatzabgabe zahlen müssen. Malters wird deswegen mit 110’000 Franken belastet.

Dies sei unfair, so die Gemeinde. «Die Ersatzabgaben sollten jene Gemeinden bestrafen, die keine Plätze zur Verfügung stellen wollen. Malters aber war immer gewillt zu helfen. Nur fehlen uns schlicht leere Wohnungen und die Bewilligung und der Umbau von Gewerberaum dauert mehrere Monate.» Man prüfe zusammen mit anderen Gemeinden aktuell die Korrektheit der Strafzahlungen und habe eine Fristerstreckung verlangt. (tos)