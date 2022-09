Atelierbesuch Illustrieren, Gestalten, Filme schneiden – in dieser Ateliergemeinschaft läuft was Sie arbeiten lieber in ihrer Ebikoner Ateliergemeinschaft als allein im Homeoffice: Freischaffende gewähren uns einen Einblick in ihren Arbeitsalltag, Freud und Leid. Sandra Peter Jetzt kommentieren 09.09.2022, 16.14 Uhr

Töggelikasten, Metallspinde und Toiletten mit Männer- und Frauenpiktogrammen – das sieht noch nach Schule aus. Sobald es aber vom Foyer aus in die abzweigenden Zimmer geht, eröffnet sich eine Welt aus zusammengewürfelten Schreibtischen, alten Sofas und Pflanzen sowie mit Plakaten behängten oder farbenfroh gestrichenen Wänden. Es sind Räume mit teils selbst gebauten Regalen, die einen sehr ordentlich und sparsam genutzt, andere überquellend vor Material.

Und hie und da hat ein ausgestopfter Vogel ein Plätzchen erhalten. «Die haben wir beim Ausräumen der Biologie-Schränke gefunden und durften sie aufstellen», sagt die Künstlerin und Kulturschaffende Annick Bosson, die durch die Räume der Ateliergemeinschaft Grosse Pause führt.

Die Künstlerinnen Jana Steinmann (links) und Annick Bosson sowie Illustrator Manuel Ruoss schätzen den Austausch und ihre Atelierplätze. Bild: Dominik Wunderli (Ebikon, 19. August 2022)

Die als Verein organisierte Gemeinschaft hat den obersten Stock der Privatschule SchülerIn & Co. GmbH in Ebikon gemietet. Auf einer Fläche von etwa 480 Quadratmetern haben rund 35 Freischaffende ihre Arbeitsplätze eingerichtet. Darunter sind Illustratorinnen und Illustratoren, Grafiker und Grafikerinnen, Filmemacher und Filmemacherinnen, Cutter, Schmuck- und Objektdesignerinnen oder freie Kunstschaffende.

Das Durchschnittsalter der Ateliernutzenden liegt etwa bei 30 Jahren, schätzt Bosson. An ihrem Atelierplatz sind Holzstöckchen ausgebreitet, auf einem weiteren Pult steht Keramik. Arbeiten von ihr werden ab Herbst in der an verschiedenen Orten in der Zentralschweiz stattfindenden Ausstellungsreihe Dessin zu sehen sein. Die Künstlerin zählt zu den Konstanten in der Ateliergemeinschaft und ist seit dem Einzug im September 2019 dabei.

Dies gilt auch für Illustratorin Anja Wicki, die einen Raum mit zwei weiteren Illustratoren sowie zahlreichen Pflanzen teilt und seit zehn Jahren selbstständig ist. Wickis Arbeit besteht etwa je zur Hälfte aus Aufträgen und freien Projekten. «Es ist manchmal schon auch Glückssache mit den Jobs», sagt sie. Gerade hat sie ein grosses eigenes Projekt abgeschlossen. «Vor ein paar Tagen habe ich meinen eigenen Comic ‹in Ordnung› als gedruckte Ausgabe erhalten», freut sie sich.

Illustratorin Anja Wicki kreiert ihre freien Projekte sowie Auftragsarbeiten seit 2019 im Atelier in Ebikon. Bild: Dominik Wunderli (Ebikon, 19. August 2022)

Obwohl sie theoretisch auch im Homeoffice arbeiten könnte, schätzt sie ihr Atelier in Ebikon. «Ich kann schnell und direkt Feedback von anderen einholen oder mit ihnen zusammenarbeiten, abends dann aber auch richtig Feierabend machen. Und ich kann mir die Infrastruktur hier mit anderen teilen», erklärt Wicki.

Bezahlbare Räume sind rar

Einige sind erst zu einem späteren Zeitpunkt zum Verein hinzugestossen, und nicht alle sind hauptberuflich in ihren Ateliers tätig. Jana Steinmann und Sara Furrer sind bereits während ihres Studiums ins Atelier gekommen, was eher untypisch ist. Aber wegen der Coronapandemie sei das Arbeiten in den Atelierräumen der Hochschule Luzern nicht mehr so flexibel möglich gewesen. «Und zu Hause fehlte mir der Fokus, ich war ständig abgelenkt», sagt etwa Künstlerin Steinmann. «Ich musste einfach mal raus», fügt Fotografin und Filmemacherin Furrer an.

Dies ist einer der grossen Räume mit mehreren Arbeitsplätzen. Fotografin und Filmemacherin Sara Furrer (links) und Grafikerin Leonie Felber sind hier tätig. Bild: Dominik Wunderli (Ebikon, 19. August 2022)

Manuel Ruoss, dessen Spezialgebiet medizinische und wissenschaftliche Illustrationen sind, kam wegen des Studiums nach Luzern und ist geblieben. So wie einige andere auch. Brauchen Freischaffende nicht eine grössere, urbanere Region als den Raum Luzern, um wirken und sich vernetzen zu können? In Zürich und Basel sind Atelierräume zu teuer, sind sich die Anwesenden einig. «Luzern hat kulturell viel zu bieten», findet Ruoss. «Und nicht zuletzt hält mich die Ateliergemeinschaft hier», sagt er.

Designerin und Künstlerin Pia Matthes ergänzt: «Luzern liegt sehr zentral. Und im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hat die Schweiz eine starke Kulturförderung.» Matthes kam für einen konkreten Job nach Luzern, den sie aber während der Coronapandemie verlor. Seither arbeitet sie als Selbstständige im Atelier. Illustrator Benjamin Hermann merkt an, dass persönliche Treffen mit Auftraggebenden sowieso abgenommen hätten und er Telefongespräche oder Zoom-Meetings von überall aus erledigen könne.

Jeder der Räume bildet eine eigene kleine Einheit, die Aus- und Zuzüge und die Aufteilung der Mietkosten selber regelt. Aktuell gibt es im Atelier Grosse Pause noch freie Arbeitsplätze. Die Kosten betragen 13 Franken pro Quadratmeter pro Monat. Zurzeit ist eine Fläche von zirka 50 Quadratmetern verfügbar.

Im grössten Raum befindet sich das Atelier Kanapé mit 13 Arbeitsplätzen. Diese Gemeinschaft war vor 2019 im Schuppen an der Luzerner Güterstrasse tätig, dieser wurde aber für die Rösslimatt-Überbauung abgerissen. «Es war schwierig, Atelierräume zu finden, die dauerhaft und nicht nur zur Zwischennutzung gedacht sind», erinnert sich Annick Bosson. «Auch in Luzern zeigt sich die Tendenz, dass solche flexibel nutzbaren Räume aus dem Zentrum verdrängt werden. Wenn Atelierräume bei einer Überbauung mitgedacht werden, sind sie meist zu teuer», bilanziert sie.

