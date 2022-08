Vorsicht vor Betrugsmasche mit gehörlosen Spendensammlern!

Aufgepasst Betrugsmasche Behindertenorganisation – falsche Spendensammler unterwegs Seit über 10 Jahren geben sich osteuropäische Betrüger als scheinbar gehörlose Spendensammler aus und ergaunern so hohe Geldbeträge. Auch in diesem Jahr treiben sie - auch im Kanton Luzern - wieder ihr Unwesen. Robino Rich Jetzt kommentieren 11.08.2022, 11.00 Uhr

Im Pilatusmarkt waren kürzlich Betrüger aktiv. Bild: Robino Rich

Neulich im Pilatusmarkt Kriens: Eine Zeugin berichtete, wie scheinbar gehörlose Männer mit einem Klemmbrett ausgerüstet Spenden sammelten. Nina Gruber (74) wurde in einer Coop-Filiale von einem jungen Mann angegangen, der nach einem Geldbetrag für «Handicap International» ersuchte. Sie habe dann mit guten Absichten 20 Franken für die gehörlosen Menschen gespendet, berichtete sie der Luzerner Zeitung.

«Er hatte mir dann gesagt, dass ich mindestens 50 Franken geben müsste. Als ich dann sagte, dass ich nicht mehr habe, ist er mit meinem Geld einfach weggegangen. Am liebsten hätte ich ihm mein Geld wieder aus der Hand gerissen.»

Gruber berichtet weiter, sie hätte vorab neben dem Spendenbetrag auch noch ihren Namen auf einer Liste eintragen sollen. Der Mann war natürlich nicht im Auftrag der echten Organisation Handicap International unterwegs. Auch Reporter Peter Giesel hatte in seiner Kabel-1-TV-Sendung «Achtung Abzocke» schon vor genau dieser Masche gewarnt.

Beispiel eines Betrug-Formulars: Die Betrüger geben sich im bei der Gestaltung nur wenig Mühe: Das Logo von «Handicap International» ist seit vielen Jahren ein anderes. Auch sprachlich happerts. Bild: Handicap International

Thomas Hari, Center Manager der Wincasa AG (zu denen auch der Pilatusmarkt gehört), bestätigte den Vorfall.

«Sie kommen in unauffälliger Bekleidung in unsere Märkte und gehen unsere Kunden an. In diesen Situationen reagieren wir zwar unmittelbar, leider sind die Betrüger aber oft viel zu schnell wieder verschwunden.»

Die Bande, die zum grossen Teil aus Männern bestehen soll, soll nicht nur in Einkaufszentren in der Schweiz, sondern auch in Einkaufsstrassen, auf Bahnhöfen und in Zügen unterwegs sein. Die Masche ist dabei immer die gleiche: scheinbar gehörlose Menschen halten ahnungslosen Passanten, oft im höheren Alter, ein Klemmbrett vor die Nase und bitten so um eine Geldspende.

Die echten gemeinnützigen Organisationen wie Handicap International leiden enorm wegen dem Betrug in ihrem Namen: Wie es auf Anfrage heisst, gehe man seit über zehn Jahren gegen die Betrüger vor, alleine im Jahr 2020 habe man über 120 Strafanzeigen bei der Polizei eingereicht. Wie Daniel Suda-Lang, Leiter von Handicap International, weiter sagt, leide vor allem auch das Image unter dem Missbrauch ihrer Organisation: «Immer häufiger werden wir mit diesen Banden in Verbindung gesetzt, obwohl wir uns aktiv dagegen einsetzen und wöchentlich Strafanzeigen stellen. Leider verzichten darum immer mehr Menschen auf eine Spende, aus Angst, dass wir die Betrüger sind.»

Weiter erklärt Daniel Suda-Lang, dass solche Betrüger leicht zu erkennen sind:

«Echte Spendenorganisationen nehmen niemals Bargeldspenden entgegennehmen. Und sie haben immer eine Sammelbewilligung bei sich.»

Sandrine Burger vom Schweizer Gehörlosenbund SGB-FSS traf vor einigen Jahren gar selber auf einen solchen Betrüger: «Auch mir wurde ein Klemmbrett mit dem bekannten Formular vorgehalten und mit einer gebrechlichen Geste hat man um eine Spende gebeten. Da ich die Gebärdensprache seit vielen Jahren beherrsche, antwortete ich dem Mann ohne Worte, welcher zunächst nur verwirrt schaute und dann sofort die Flucht ergriff und mich beschimpfte.»

Gemeinnützige Organisationen und Vereine leiden unter der Betrugsmasche

Laut Burger entstehe dem Schweizer Gehörlosenbund SGB-FSS durch die Betrugsmasche ein finanzieller Schaden: «Diese Betrüger nehmen uns, den verifizierten gemeinnützigen Organisationen wertvollen Spenden weg. Uns, die auf diese Spenden angewiesen sind.» Und auch Burger verweist darauf, dass man angeblich Gehörlose, die Spenden sammeln, gut entlarven kann:

«Gehörlose sammeln nie alleine Spenden. Es ist immer jemand mit dabei, der im Zweifel wichtige Fragen beantworten könnte.»

So sammelt Handicap International echte Spenden. Immer griffbereit: die Sammelbestätigung der Gemeinde. Bild: Corris

Die Polizei kämpft seit vielen Jahren gegen die Banden aus Osteuropa

Bei der Luzerner Polizei hat man Kenntnis vom Fall in Kriens: Laut Polizei handelt es sich bei diesen Betrügern nicht selten um Männer und Frauen aus Osteuropa, die ohne Bewilligung Geld sammeln würden. Da oft nur einzelne Personen festgenommen werden könnten, wird weiter um Wachsamkeit gebeten. Wem ein Betrugsversuch auffalle, solle umgehend die Polizei alarmieren. Auch im genannten Fall aus dem Pilatusmarkt ging vom Opfer eine entsprechende Strafanzeige ein.

*Name bekannt

