Seefeld-Vorprojekt: FC Horw kritisiert Pläne erneut

Aufwertung Sportanlagen «Projekt hat keinen Mehrwert» – FC Horw kritisiert Seefeld-Pläne nach wie vor scharf Vorerst kein zusätzliches Feld und Unklarheit wegen Kunstrasen: Der FC Horw ist unzufrieden und steckt überdies in einem Dilemma. Roman Hodel 07.03.2023, 05.00 Uhr

Der Horwer Gemeinderat will die Sport- und Freizeitanlagen im Seefeld ausbauen und aufwerten. Das Vorprojekt sieht sechs Etappen vor, die aber teils von allfälligen Landübernahmen abhängen. Seefeld-Hauptnutzer ist der FC Horw – und dieser kritisiert die Pläne nach wie vor scharf. Schon der Studienauftrag hatte bei ihm einen schlechten Stand. «Wir sehen immer noch keinen Mehrwert an dem Projekt, eigentlich für niemanden ausser den Naturschutz», sagt Albert Kaufmann, Präsident des FC Horw.

Blick auf einen Teil des Seefeld-Areals. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 15. 9. 2021)

Der FCH benötige für seine 24 Teams vier Normfelder – heute sind es drei, wobei das Kunstrasenfeld erst noch zu klein ist. Zwar ist nun im Vorprojekt ein viertes Feld eingezeichnet, aber auf einer Fläche, die voraussichtlich erst 2049 zur Verfügung steht. «So lange können wir doch nicht warten», sagt Kaufmann. Zudem soll ein Feld weiterhin künftig mit der Badi geteilt werden. Und es ist offen, wann und wo das neue Kunstrasenfeld realisiert werden soll. Wiederum müsste das aktuelle Kunstrasenfeld nach 17 Jahren Betrieb dringend saniert und auf Normgrösse erweitert werden.

Unzufrieden mit Kommunikation der Gemeinde

Was Kaufmann stört, ist, dass der FCH als Hauptnutzer stets vor vollendete Tatsachen gestellt werde:

«Wir haben seit dem ebenfalls unbefriedigenden Studienauftrag mehrfach Inputs an den Gemeinderat geliefert, doch da kommt nichts zurück oder die Situation verschlechtert sich für uns.»

Höchst fragwürdig findet Kaufmann noch etwas anderes: dass der Gemeinderat für das Seefeld zuerst einen kommunalen Richtplan erarbeiten will. Er sagt: «Laut meinen Infos kann sich der Einwohnerrat zwar dazu äussern, aber es gibt keine Möglichkeit für ein Referendum und damit für eine Volksabstimmung.» Der FCH könne sich nicht einmal gegen den Richtplan wehren, wenn er nicht damit einverstanden sei.

Letztlich stecke sein Verein in einem Dilemma, sagt Kaufmann: «Lehnen wir die erste Etappe mit der Sanierung und 90-Grad-Drehung des Feldes 2 ab, besteht das Risiko, dass wir am Ende gar nichts haben, dabei sind alle drei bestehenden Felder sanierungsbedürftig.» Welche Strategie der FCH wählt, wird sich an der Generalversammlung vom 3. April zeigen. Er sagt: «Dann fragen wir unsere Mitglieder, was sie wollen.»

Auch für LV Horw läuft das Prozedere bislang «harzig»

Verständnis für die Reaktion des FC Horw zeigt Martin Keller. Er ist Präsident der ebenfalls stark vom Projekt betroffenen Leichtathletik-Vereinigung Horw, Mitglied der gemeinderätlichen Sportkommission und sagt: «Das Naturrasenfeld im Stadion und auch das Kunstrasenfeld müssen dringend saniert werden – unabhängig vom Gesamtprojekt.»

Aus LV-Horw-Sicht enthalte das Vorprojekt aber viel Gutes – im Gegensatz zum Studienauftrag. So verbleiben die Wurfdisziplinen weiterhin im Stadion und werden nicht auf einen Nebenplatz verschoben. Erfreulich sei zudem, dass im Stadion gemäss Vision der Landschaftsarchitekten kein Kunst-, sondern wie bisher ein Naturrasen vorgesehen sei. Allerdings ist Keller diesbezüglich vorsichtig: Denn im aktuellen Bericht und Antrag des Gemeinderates ist bei der langfristig angesetzten Etappe 4 für das Stadion (noch) ein Natur- oder Kunstrasen formuliert.

Trotz viel Gutem sei das Prozedere bislang «harzig» gewesen, sagt Keller und erwähnt den runden Tisch: «Wir betroffenen Vereinspräsidenten gaben dort wichtige Inputs, doch gehört wurden wir nur zum Teil und erst auf Nachdruck.» Ähnlich schwierig sei die Diskussion in der Sportkommission gewesen. Für Keller ist klar:

«Die Kommission hätte viel früher in den ganzen Prozess einbezogen werden müssen.»

