FCL-FCB: Darum pocht Stadt Luzern auf Gesuch für Fanmärsche

Ausschreitungen bei FCL-FCB «Basler Fanarbeit wollte trotz Aufforderung kein Gesuch für Fanmarsch stellen» Die Stadt Luzern erklärt, warum es neu ein Gesuch braucht, warum der Bahnhof Allmend für Gästefans ungeeignet ist und wie es weitergeht.

Der einmal mehr unrühmliche Auftritt militanter Basler Fans vom Wochenende in Luzern hallt auch drei Tage später nach. Bezeichnend ist nicht zuletzt das übliche Zuschieben des Schwarzen Peters unter den Involvierten. Der FC Basel etwa teilte mit, dass seine Fans wegen einer Meldung auf der Website der Stadt Luzern, «die wenige Tage vor dem Spiel aufgeschaltet und kurz nach der Veröffentlichung wieder entfernt wurde», von der Durchführung des Fanmarschs ausgingen.

Die FCB-Gästekurve am vergangenen Samstag. Bild: PD

Bei der erwähnten Meldung auf der Stadt-Website handelte es sich um allgemeine Fragen und Antworten zur Sicherheit an FCL-Heimspielen. Darin hiess es, dass der Marsch der Basler Fans von der Luzerner Polizei «als sicherer eingeschätzt werde, als wenn man diese in Busse zwingen müsste». Allerdings war dieser Eintrag veraltet, weil er sich auf die Situation vor jenem 30. Januar 2022 bezog, als die Basler drei VBL-Busse demolierten. Der Eintrag wurde fälschlicherweise nicht gelöscht, wie Stefan Geisseler, stv. Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, einräumt.

FCB kündigte Fanmarsch an

Dies tat die Stadt erst, nachdem sie von der Basler Fanarbeit letzte Woche auf den Eintrag hingewiesen worden war, mit der Info, dass die FCB-Fans demnach marschieren werden. Dass sie hierfür ein Gesuch stellen müssen, habe die Fanarbeit zwar gewusst, doch Geisseler sagt: «Trotz mehrmaliger Aufforderung bereits vor und nach dem Eintraghinweis wollten sie kein Gesuch stellen.»

Doch warum pocht die Stadt so auf die Einreichung eines Gesuchs? Laut Geisseler können bei unbewilligten Kundgebungen und Fanmärschen keine Absprachen mit den Organisatoren vorgenommen werden. Dies sei aber wichtig für den reibungslosen Ablauf. «Ausserdem ist man seit Corona punkto unbewilligter Kundgebungen sensibilisierter, was den korrekten Bewilligungsablauf anbelangt.»

Ein Vergleich mit anderen Städten sei schwierig, da sich gesetzliche Grundlagen und räumliche Verhältnisse unterschieden. In Bern oder Basel zum Beispiel werden Fanmärsche toleriert – nur liegen diese Stadien nahe bei einem Bahnhof. Den Fan-Extrazug im Bahnhof Allmend/Messe statt im Bahnhof Luzern zu stoppen, sei keine Option, unter anderem, weil sich dort die Eingangszone der FCL-Fans befindet.

Da kein Gesuch eingereicht wurde und die VBL die Basler Fans nicht mehr in Extrabussen vom Bahnhof zum Stadion transportieren wollen, lief es am vergangenen Samstag auf eine Verschiebung per Zentralbahn oder zu Fuss hinaus. Und so hiess es im Fussball-Newsletter der Behörden an die Anwohnenden vom 1. März denn auch: «Die Gästefans gehen zu Fuss vom Bahnhof zum Stadion.» Im Grundsatz, so Geisseler, halte die Stadt aber am Transport per Bus fest.

VBL transportieren keine Basler Fans mehr – und sehen sich bestätigt

Einzig bei den Basler Fans bleibt dies schwierig. «Nach den massiven Beschädigungen von VBL-Bussen und den erheblichen Gefahren inklusive fehlender Sicherheit für das VBL-Personal fährt die VBL bis auf weiteres keine FCB-Anhänger mehr mit Extrabussen», sagt VBL-Sprecher Sämi Deubelbeiss und fügt an:

«Die Vorkommnisse vom vergangenen Wochenende haben den VBL-Verantwortlichen gezeigt, den richtigen Entscheid gefällt zu haben.»

Blick in einen demolierten Bus Ende Januar 2022. Bild: VBL

Gemäss Deubelbeiss nutzen die VBL für solche Extrafahrten jeweils Busse, die anderntags wieder im üblichen Linienbetrieb zum Einsatz kommen: «Fallen wegen Beschädigungen solche Fahrzeuge aus, haben wir auch ein Problem, unseren Fahrplan einzuhalten.» Zwar gelte die Transportpflicht für alle Passagiere, aber nur auf Regel-, nicht auf Extrakursen. Letztere stellten die VBL weiter zur Verfügung für Anhänger anderer Fussballklubs. Er sagt: «Wir waren und sind im stetigen Dialog mit der Luzerner Polizei, der Stadt und dem Kanton Luzern, dem FCL sowie der Fanarbeit Luzern.»

Stefan Geisseler sagt, dass wegen der jüngsten Vorkommnisse «ein Debriefing» mit den involvierten Behörden angestrebt wird:

«Wir sind im Rahmen von Einzelfallbeurteilungen bereit, Bewilligungen für Fanmärsche auszustellen, aber wir wollen und brauchen ein Gesuch.»

