Trainingsflüge der Patrouille Suisse ab Militärflugplatz Emmen

Ausserordentliche Flugaktivitäten Trainingsflüge der Patrouille Suisse ab dem Militärflugplatz Emmen Stattfinden sollen die Übungen am 3. Juni ab etwa 15:30 Uhr. Dabei kann es zu «plötzlichen Lärmentwicklungen» kommen. 02.06.2022, 08.55 Uhr

Die Patrouille Suisse bei einem Start in Emmen. Bild: Keystone

Am Freitag, 3. Juni, kommt es zu ausserordentliche Flugaktivitäten ab dem Militärflugplatz Emmen: So plant die Schweizer Luftwaffe vor Ort je ein Training der Patrouille Suisse und eines Kampfflugzeuges F/A-18, wie die Schweizer Armee in einer Mitteilung schreibt.