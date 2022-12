Auszeichnung Ehemalige Hausautorin des Luzerner Theaters erhält Literaturpreis der Dienemann-Stiftung Die Marianne- und Curt-Dienemann-Stiftung Luzern hat die Basler Autorin Ariane Koch mit einem Preis ausgezeichnet. Zudem hat die Stiftung mehrere Musikpreise an Solisten und Solistinnen vergeben. 14.12.2022, 08.37 Uhr

Für ihr Roman-Projekt «Die grosse Spaltenforscherin» hat die Autorin Ariane Koch den diesjährigen Literaturpreis «Das zweite Buch» der Marianne- und Curt-Dienemann-Stiftung Luzern erhalten, wie diese in einer Medienmitteilung schreibt. Die Auszeichnung ist mit 20'000 Franken dotiert; 15‘000 Franken gehen an die Autorin, 5‘000 Franken an den Verlag. Koch ist 1988 in Basel geboren. 2015/16 war sie Hausautorin am Luzerner Theater, 2021 erschien ihr Debütroman «Die Aufdrängung».

Die Autorin Ariane Koch Bild: Roland Schmid

Im Rahmen des 16. Musikwettbewerb vergab die Stiftung zudem Preise im Gesamtbetrag von 46’500 Franken an junge Solisten und Solistinnen mit dem Instrument Klarinette, wie sie weiter mitteilt. Zwei erste Hauptpreise gingen an Erika Varga (Ungarn) und Clara Riccucci (Italien), die an der Hochschule Musik in Luzern studieren. Zweite Hauptpreise wurden Joel D. Alves Cardoso (Portugal), Musikhochschule Luzern, sowie Jonas Markunas (Litauen), Conservatorio della Svizzera Italiana in Lugano, zugesprochen.

Die Gewinner und Gewinnerinnen der Förderpreise der Stiftung stammen aus Portugal (Leonardo Marques, João Ribeiro), Spanien (Laura Garcia Itarte), Italien (Daniel Martinez Macia), Venezuela (Jesus D. Milano Melgarejo). Alle Ausgezeichneten sind an Schweizer Musikhochschulen oder Konservatorien immatrikuliert. (tos)