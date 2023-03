Auszeichnung Gemeinde Ebikon wartet auf Vorschläge für den «Seerosepriis» Wer soll dieses Jahr von der Gemeinde ausgezeichnet werden? Bis am 30. April kann die Bevölkerung Vorschläge einreichen. 22.03.2023, 16.47 Uhr

Mit dem «Seerosepriis» zeichnet die Gemeinde Ebikon alle zwei Jahre Personen, Gruppen oder Institutionen aus, die sich besonders für die Gemeinde eingesetzt haben. Für die diesjährige Vergabe des Preises können nun bis am 30. April Vorschläge eingereicht werden, wie die Gemeinde mitteilt. Einzureichen sind diese per Mail an Seerosepriis-Kommissionspräsidentin Kathrin Kaufmann (kathrin.kaufmannlang@gmail.com).