Auszeichnung Horw vergibt Kulturpreise an Ursula Weibel und die Band Gob Ribbons Die je mit 10'000 Franken dotierten Auszeichnungen gehen an die Gründerin der Demenz-Tagesstätte «Pilatusblick» und an Musiker. Stefan Dähler 10.07.2022, 20.46 Uhr

Sie sind ausgezeichnet worden: Ursula Weibel (Mitte) und an die Horwer Band Gob Ribbons mit (von links) Cyrill Durrer, Leandro Stalder, Aurel Schüpbach, Pascal Furrer und Manuel Luthiger. Bild: Benno Bühlmann

Die beiden Horwer Kulturpreise sind vergeben worden, wie die Kunst- und Kulturkommission mitteilt: Geehrt wurden Ursula Weibel mit dem Anerkennungspreis sowie die Band Gob Ribbons mit dem Förderpreis. Beide Preise sind mit 10'000 Franken dotiert.

Ursula Weibel habe sich als als Gründerin und Leiterin der Tagesstätte «Pilatusblick – Leben mit Demenz» einer «wichtigen gesellschaftlichen Herausforderung angenommen und mit ihrem beeindruckenden sozialen Engagement einer grossen Vision zum Durchbruch verholfen», heisst es in der Mitteilung. Mit der Verleihung des Preises soll auch «ein wichtiges Thema ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt» werden, denn der Umgang mit Demenz stelle «eine zentrale Herausforderung für die unsere Gesellschaft» dar.

Gob Ribbons gehören Cyrill Durrer (Gitarre), Pascal Furrer (Schlagzeug), Manuel Luthiger (Bass), Aurel Schüpbach (Synthesizer) und Leandro Stalder (Gesang) an. Sie haben das Projekt «Vom Jam zum Album» lanciert. In dessen Rahmen seien Jugendliche der Musikschule Horw eingeladen worden, bei Jam- und Songwriting-Workshops erste Erfahrungen zu sammeln, wie man einen eigenen Song entwickeln und am Ende aufnehmen kann.