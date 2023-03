Auszeichnung Schwingerkönig Joel Wicki ist Luzerner Sportler des Jahres Im August krönte sich der Sörenberger Joel Wicki am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest Esaf in Pratteln zum Schwingerkönig. Jetzt ehrt ihn der der Kanton Luzern mit dem Luzerner Sportlerpreis 02.03.2023, 21.13 Uhr

Video: PilatusToday

Vergangenen August gewann Joel Wicki den grössten Titel in seiner Karriere: Der Luzerner bezwang im Esaf-Schlussgang Matthias Aeschbacher und wurde Schwingerkönig. Jetzt kommt eine weitere Auszeichnung dazu: Der Sörenberger wurde am Donnerstagabend im KKL von einer Jury zum Luzerner Sportler des Jahres gekürt, wie PilatusToday berichtet. Wicki tritt damit die Nachfolge von Rollstuhlsportler Marcel Hug an, der 2021 zum Luzerner Sportler des Jahres 2021 erkoren wurde.

Neben dem Luzerner Sportler des Jahres wurden noch weitere Preise vergeben, heisst im Bericht von PilatusToday weiter. So geht der Präventionspreis an den EHC Sursee, den Anerkennungspreis bekommt Urs Grüter vom Luzerner Stadtlauf und der Ehrenamtliche des Jahres 2022 wurde Bruno Odermatt vom SK Rothenburg. Zudem wurde Cyril Fähnrich, der im Ski Nordisch zu Hause ist, zum Nachwuchssportler gekürt. Ein spezieller Anerkennungspreis ging an den abtretenden Sportdirektor Guido Graf. (tos)