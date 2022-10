Autobahn-Anschluss A2 «Emmen-Nord» wird wiedereröffnet – das sind die Auswirkungen auf Emmenbrücke und Rothenburg 2026 wird der A2-Anschluss Emmen–Nord wieder vollständig geöffnet. Der Bund zeigt nun auf, was das für die umliegenden Strassen bedeutet. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie wird sich der Verkehr in Emmenbrücke und Rothenburg mit dem wiedereröffneten Vollanschluss Emmen-Nord ändern? In gut vier Jahren wird es darauf Antworten geben. Dann soll der Autobahnanschluss wieder vollständig geöffnet sein.

Die Ein- und Ausfahrten Richtung Basel beim Autobahnanschluss Emmen-Nord sollen wieder geöffnet werden. Bild: Pius Amrein

Bis dahin muss man sich mit Prognosen zufriedengeben. Und diese veröffentlicht das Bundesamt für Strassen (Astra) nun auf Anfrage unserer Zeitung erstmals. Die Prognosen sind für das Jahr 2040 gemacht. Einmal mit der vollständigen Wiedereröffnung des Anschlusses Emmen-Nord und zum Vergleich auch ohne Wiedereröffnung.

Mit der grössten Verkehrszunahme ist auf dem kurzen Abschnitt der Rothenburgstrasse zwischen der Sprengi und dem Autobahnanschluss zu rechnen. Satte 37 Prozent Mehrverkehr soll es auf diesem Abschnitt im Jahr 2040 geben. Dies wie gesagt im Vergleich dazu, wenn die Wiedereröffnung nicht durchgeführt würde. Es handelt sich dabei um Prognosen des durchschnittlichen täglichen Verkehrs.

Gerliswilstrasse wird zusätzlich belastet

Diese zeigen auch einen Anstieg auf der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke. Um 9 Prozent soll dort der Verkehr anwachsen. Mediensprecher Samuel Hool vom Astra schreibt hierzu: «Für die Verbindung zwischen der A2 (von und nach Basel) und dem Seetalplatz wird vermehrt der wiedereröffnete Anschluss Emmen-Nord und die Gerliswilstrasse benutzt.» Zur Entlastung der Gerliswilstrasse ist in den Spitzenstunden eine Dosierung der Ausfahrt aus Richtung Basel vorgesehen.

Stark betroffen ist auch die Neuenkirchstrasse gleich daneben, allerdings im umgekehrten Sinn. Das Astra schätzt, dass die Anzahl Autos um 27 Prozent abnehmen wird. Dies, weil der Verkehr aus Richtung Basel nach Emmenbrücke nicht mehr beim Anschluss Rothenburg die Autobahn verlassen muss. Das zeigt sich auch bei der Lohrenstrasse, welche vom Anschluss Rothenburg zur Lohrenkreuzung führt. Auf dieser Strasse erwartet das Astra einen Rückgang von 25 Prozent.

Das Astra schätzt die Veränderungen folgendermassen ein: «Der Verkehr verlagert sich auf die Autobahn und die regionalen Strassen werden grundsätzlich entlastet. Weiter lässt sich eine grossräumige Verlagerung zwischen Luzern/Emmen und Hildisrieden feststellen, wo nach der Wiedereröffnung Emmen-Nord ein grösserer Teil des Verkehrs die A2 anstelle des Kantonsstrassennetzes nutzen wird.»

Ampeln sollen Rückstau auf die A2 verhindern

Die VCS-Sektion Luzern kritisiert die Wiedereröffnung, wie einer Mitteilung des Verkehrsclubs zu entnehmen ist. Es werde «massiven Mehrverkehr in Richtung Emmenbrücke und damit eine absehbare Behinderung des öffentlichen Verkehrs» geben. Er verweist auf die Autobahnanschlüsse Rothenburg und Buchrain, die nach ihrer Eröffnung zu Mehrverkehr und zu «noch mehr Stau» geführt hätten. Deswegen will der VCS verstärkte flankierende Massnahmen. So fordert er Busbevorzugungen, Velostreifen und Temporeduktionen auf der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke.

Der VCS bemängelt auch die geplanten Dosierungsampeln bei der Ausfahrt von Basel herkommend:

«Der Verkehr ab der Autobahn wird nur dann dosiert, wenn sich kein Rückstau auf die Autobahn bildet.»

Wenn sie also am dringendsten seien, würden sie auf Grün geschaltet. Samuel Hool vom Astra sagt hierzu: «Rückstau auf die Autobahn kann sehr gefährlich sein.» (Rück-)Staulängen von mehr als 450 Metern sollen deshalb möglichst verhindert werden – zum Beispiel indem die Grünphasen bei zu hohem Verkehrsaufkommen zu Gunsten des ausfahrenden Verkehrs verlängert werden.

VCS fordert Tempo 30

Juristisch wird der Verkehrsclub nicht gegen die Wiedereröffnung des Anschlusses vorgehen, wie Dominik Hertach, Geschäftsleiter der Sektion Luzern, erklärt. Denn rechtlich gebe es aus seiner Sicht keine Grundlage für eine Einsprache. Anders verhalte es sich hingegen bei der Rothenburgstrasse. Diese wird vom Kanton gleichzeitig saniert und soll unter anderem mit neuen Velostreifen ausgestattet werden. Der VCS hat dort Einsprache erhoben, wie Hertach bekanntgibt:

«Die Umgestaltung der Strasse befürworten wir. Doch der geplante Lärmschutz genügt nicht.»

Zwar sei ein lärmarmer Belag vorgesehen, das sei aber zu wenig. Der VCS fordert vom Kanton unter anderem, dass er an der Rothenburgstrasse Tempo 30 einführt.

Die Wiedereröffnung Emmen-Nord liegt noch bis am 4. Oktober öffentlich auf, zu den Massnahmen an der Rothenburgstrasse konnte bis am vergangenen Montag Einsprache erhoben werden. Laut Kanton sind zu Letzteren rund 20 Einsprachen eingegangen.