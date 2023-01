Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Bahnhof-Guuggete, Bärteliessen, Gallivater-Inthronisation Es guuggt, thront und chlöpft – jetzt ist die Luzerner und Krienser Fasnacht lanciert Was für ein Vorfasnachts-Marathon! Nach zwei Jahren Pause meldet sich die Bahnhof-Guuggete zurück, der Gallivater besteigt den Thron und der Fritschivater feiert das Bärteliessen mit Zürchern. Roman Hodel Jetzt kommentieren 14.01.2023, 18.58 Uhr

Vor dem Hotel Wilden Mann um 16 Uhr, gleich knallts. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Januar 2023) Darum: Ohren zuhalten! Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Januar 2023) Fritschivater Carlo De Simoni macht sich bereit für den Einstieg in die Kutsche. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Januar 2023) Zunft-Ehrengast und Armeechef Thomas Süssli sitzt bereits bequem und ohrenbetäubende Knallerei ist er sich vermutlich gewohnt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Januar 2023) Die Chatzemusig begleitet den Umzug vom Wilden Mann ins KKL. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Januar 2023) In Kriens jubelt Gallivater Thomas Häfliger bei der Inthronisation auf dem Dorfplatz, rechts hinter ihm klatscht sein Partner Erich. Dominik Wunderli (Kriens, 14. Januar 2023) Mit Abstand am meisten Fasnachtsvolk vertreibt sich den Samstag im Luzerner Bahnhof. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Januar 2023) Denise, wo bist du?! Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Januar 2023) Die 20 Kunstwerke der Guuggenmusigen können noch bis am Aschermittwoch bestaunt werden. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Januar 2023) Impressionen von der Bahnhof-Guuggete Im Bild: Rotseehusaren Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Januar 2023)

Sie gilt für Guuggerinnen und Guugger als die wahre Fasnachtseröffnung: Die Bahnhof-Guuggete. Zwei Mal ist der Anlass coronabedingt ausgefallen, respektive es hingen «nur» die Sujets der Musigen in der Halle. Doch an diesem Samstag gibt es wieder das volle Programm. «Wunderbar, endlich ist wieder Stimmung im Bahnhof», sagt Werner Rast, Präsident des Vereins Bahnhof-Guuggete. Und ja, bereits bei den ersten Guugger-Konzerten am Vormittag schunkeln die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler Kopf an Kopf.

Gigantisch! So viel Volk am Samstag an der Bahnhof-Guuggete. Es spielen die Födlitätscher. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Januar 2023)

Zum obligaten Gedränge – es ist mit Blick auf den Nachholbedarf diesmal unglaublich viel Volk – gehört die besondere Akustik in der Halle. Für Besucherin Yvonne aus Rain klingt es «so schön wie in einer Kirche». Und für die Musigen ist der Auftritt vor dem Riesenpublikum ohnehin ein Erlebnis. «Wegen der Akustik zwar für uns nicht einfach, aber es macht mega Spass», sagt Nicole aus Zürich, Posaunistin bei den Födlitätschern.

Ins Leben gerufen wurde die Bahnhof-Guuggete 1992 von der Littauer Guuggenmusig Rotseemöven. Seit 2006 steht zwar ein Verein dahinter, aber die Möven sind immer noch fürs Aufhängen aller Sujets zuständig, arbeiten an den Getränkeständen und finden dazwischen sogar Zeit für einen Auftritt. Möven-Sujetchef und Paukist René aus Emmenbrücke sagt es so:

«Die Bahnhof-Guuggete ist für uns wie ein WM-Eröffnungsspiel.»

Analog zum einem Eröffnungsspiel ist die Guuggete selber rasch vorbei. Die Sujets der 32. Fasnachtsausstellung im Bahnhof jedoch kann man bis zum Aschermittwoch bewundern. Über den Pendlerinnen und Pendlern hängen 20 Kunstwerke von 20 Musigen zum Motto «D’ Fasnachtschüechli-Bahn gratuliert de Spanischbrötli-Bahn». Letztere, die erste Schweizer Bahnlinie von Zürich nach Baden, feierte 2022 ihr 150-Jahr-Jubiläum. Zu sehen sind natürlich Lokomotiven in allen Variationen, eine davon fährt sogar in einem Looping. Zudem sammelt die Bahnhof-Guuggete Geld für den Rettungshundeverein Redog Innerschweiz. Der Check 2022 über 10'000 Franken ging heute an das Kinderhaus Weidmatt in Wolhusen.

Der Salutknall, genau genommen sind es ja deren zwei, hat es auch an diesem Samstag wieder in sich: Ohrenbetäubend laut knallt es, als der Zunftmeister der Zunft zu Safran, Fritschivater Carlo De Simoni, aus dem Hotel Wilden Mann tritt, die Kutsche besteigt und zum traditionellen Bärteliessen ins KKL fährt. Sollte jemand vorübergehend taub geworden sein, so sind immerhin genug Ärzte auf dem Platz; darunter De Simoni selbst oder etwa Ehrengast Christoph Binkert. Der Chefarzt am Kantonsspital Winterthur ist Zunftmeister der Zürcher Zunft zur Saffran. Er sagt:

«Wir fühlen uns der Luzerner Zunft zu Safran sehr verbunden, pflegen eine enge Freundschaft.»

Binkert hat sogar familiäre Verbindungen hierher. «Meine Grossmutter ist Luzernerin.» Auf die Frage, ob er als Zürcher heute schon viele Sprüche habe anhören müssen, antwortet er lachend: «Bis jetzt geht's noch.»

Einmal Winken bitte! Fritschivater Carlo De Simoni vor dem Wilden Mann vor der Abfahrt zum Bärteliessen im KKL. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. Januar 2023)

Kein Arzt, aber ursprünglich ebenfalls aus Zürich, ist Thomas Süssli. Der Korpskommandant der Schweizer Armee sagt: «Ich wohne zwar seit 2015 im Kanton Luzern, aber an die Fasnacht habe ich es noch nie geschafft.» Er kenne den Anlass nur in der Basler Version, wo er zehn Jahre gewohnt habe. Süssli bewundert, «welche Traditionen hinter diesem Brauch stehen» – und freut sich auf die Fritschipastete. Na der Fritschivater erst! Dieser schwärmt vom ganzen Tag, von den vielen Aufwartungen der Zunftgruppen: «Es ist ein fantastisch und überwältigend.»

Gallivater Thomas Häfliger bei der Inthronisation auf dem Dorfplatz, rechts hinter ihm klatscht sein Partner Erich. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 14. Januar 2023)

«Mit oder ohne?», heisst derweil am Samstag die meistgestellte Frage auf dem Krienser Dorfplatz. Gemeint ist der Tee, den die Galli-Zunft an der Inthronisation ausschenkt. Aufgrund der schnapsgeschwängerten Luft dürfte die Wahl klar sein. Just als Gallivater Thomas Häfliger, sein Partner Erich und die ganze Entourage dann die Kirchentreppe hochsteigen, zeigt sich die Sonne - und das vorbeifahrende Postauto der Linie 71 hornet. Es fährt ja auch täglich an der Beiz des Gallipaars im Hergiswald vorbei.

Für Häfliger ist es ein weiterer «Glücksmoment», so bezeichnet er die Fasnachtstermine, und doch ein spezieller: «Ihr glaubt nicht, was mir das Amt als Gallivater bedeutet», sagt er.

«Die Toleranz in der Zunft, dass Erich und ich da sein dürfen, so wie wir sind – das werden wir nie vergessen.»

Der Gallivater wünscht allen eine «vereckti Fasnacht» und sagt mit Augenzwinkern: «Ich würde am liebsten alle küssen, Männer und Frauen.»

