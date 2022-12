Dokument zeigt: SBB hat Vorbehalte gegenüber Car-Haltekante

Bahnhof Luzern Dokument zeigt: SBB haben Vorbehalte gegenüber Car-Haltekante Die geplante Car-Haltekante beim Eingang zum Bahnhof Luzern beunruhigt die SBB mehr als zunächst zugegeben. Die Realisierung der Kante ist vom Stadtrat ab 2024 vorgesehen. Sandra Peter Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Neben dem Haupteingang des Bahnhofs Luzern soll eine Car-Haltekante entstehen. Die dortigen Kurzzeitparkplätze würden dafür zum Uni-Gebäude verschoben. Dieser Anfang November kommunizierte Plan des Luzerner Stadtrates war Auslöser für eine von der FDP-, Mitte- und SVP-Fraktion eingereichte Motion, die zuerst einen Planungsbericht dazu forderte. Der Grosse Stadtrat hat diese letzten Donnerstag abgelehnt. Dies, nachdem der Luzerner Stadtrat seine Pläne für eine weitere Haltekante beim Inseliquai und die Beibehaltung der bestehenden Kante beim Bahnhofquai offenlegte.

Während die bürgerlichen Parlamentarier ihre Zweifel an den Plänen deutlich zum Ausdruck brachten, hielten sich die SBB öffentlich zurück. Eine Präsentation, die der Redaktion vorliegt, lässt aber auf Unzufriedenheit schliessen.

SBB haben «grosse Vorbehalte» und waren «nicht involviert»

In einer Präsentation für einen Austausch mit Interessenvertretern von ÖV-Kundinnen und -Kunden in der zweiten Hälfte des Novembers halten die SBB fest, dass sie hinsichtlich der Car-Haltekante beim Eingang am Bahnhof Luzern «grosse Vorbehalte» sehen. Explizit aufgeführt sind Bedenken wegen des «Personenflusses am Bahnhof», vor allem zu Hauptverkehrszeiten, der «Behinderung des Busverkehrs bzw. Anschlüsse», der «Gefährdung der Fahrradfahrer», und dass die Nutzenden der Kiss-and-Ride-Parkplätze einen «längeren» und «nicht witterungsgeschützten» Weg zum Bahnhof hätten.

Einziger genannter Vorteil aus Sicht der SBB ist, dass die Haltekante auch für Bahnersatzbusse aufgewertet wird. Weiter wird in der Präsentation betont, dass die SBB «nicht involviert bei der Entscheidung» waren.

Die SBB äusserten sich damals gegenüber unserer Zeitung knapp mit den Worten: «Der SBB ist es ein grosses Anliegen, dass ihre Kundinnen und Kunden komfortabel umsteigen können und dass der Personenfluss gewährleistet ist.» Bezüglich dieser Punkte stehe man in Kontakt mit der Stadt. Im Dezember konfrontiert mit den konkreten Bedenken aus der Präsentation und der Frage, wie es darum stehe, folgte trotz Bitte um ein Gespräch die gleiche schriftliche Antwort. Die SBB finden Lösungen im direkten Gespräch, hiess es dazu.

Stadt: Erster Kontakt war im September

Gemäss Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) hat ein Erstkontakt mit der SBB in Bezug auf die Verschiebung der Parkplätze und die neue Car-Haltekante im September stattgefunden. «Wir sind in regelmässigem Austausch», erklärt er. Auch seitens Stadt bevorzuge man den direkten Kontakt. Ihm liege die genannte Präsentation zwar nicht vor, so Borgula. Doch: «Uns ist klar, dass es noch verschiedene Vorbehalte gibt, die im Rahmen der Machbarkeitsstudie und mit dem Betriebskonzept noch geklärt werden müssen.»

Vor dem Bahnhof Luzern sollen statt Autos zukünftig Cars halten. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 11. November 2022)

Grundsätzlich geht der Stadtrat aber davon aus, dass der Verkehrsdruck auf die Car-Haltekante vor dem Bahnhof kleiner sein wird als heute durch den Autoverkehr. «Wir müssen uns mit den gegebenen Bedingungen abfinden, also mit hohem Nutzungsdruck und der Enge um den Bahnhof», sagt Borgula. «Der Stadtrat hat mehrere Varianten für die Kanten im Bereich Bahnhof/Inseli geprüft. Die Kombination mit sechs Halteplätzen an drei Kanten hat die bestmögliche Lösung ergeben.» Es sei nicht zwingend, dass jeglicher Ausflugsverkehr, wie etwa für Skitage, beim Bahnhof abgewickelt werde. Dafür gebe es etwa die Kanten bei der Haltestelle Allmend/Messe oder am Kasernenplatz.

Präzisiert hatte der Stadtrat in seiner Antwort auf die Motion, für welche Gruppen die Haltekanten in der Nähe des Bahnhofs vorgesehen sind: Reisende ab Luzern (etwa Vereinsausflüge oder Tagesfahrten in Freizeitparks), Tagestouristen und Besuchende mit einem Ziel in Bahnhofsnähe. Das Ein- und Aussteigen sollte demnach maximal 15 Minuten in Anspruch nehmen. An der Haltekante beim Eingang des Bahnhofs ist explizit kein Gepäckumschlag vorgesehen.

Die Machbarkeitsstudie zur neuen Haltekante beim Bahnhof soll im ersten Halbjahr 2023 entstehen, anschliessend folgen Bauprojekt und Planauflage. Die Realisierung ist ab 2024 vorgesehen.

