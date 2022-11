Bahnhof Luzern Blick in die neue Markthalle – darum steht auf jedem Preisschild eine Kilometerzahl Bio-Fleischkäse Distanz 27 Kilometer oder Rüss-Müscheli Distanz 0,7 Kilometer: In der Markthalle erfährt die Kundschaft bei jedem Produkt, wie weit weg es vom Bahnhof Luzern hergestellt wurde. Roman Hodel Jetzt kommentieren 30.11.2022, 20.28 Uhr

Allein schon die Auslagen des Früchte- und Gemüsegestells hinter dem langen Schaufenster im Untergeschoss des Luzerner Bahnhof-Shoppings sind eine klare Ansage: Es gibt aktuell etwa Lauch, Kürbis, Nüsslisalat oder Äpfel und Birnen zu kaufen. Wer jedoch im Dezember Tomaten, Himbeeren oder Auberginen sucht, ist in der neuen Markthalle Luzern an der falschen Adresse. Geschäftsführer Tim Hollemann (30) sagt es so:

«Unser Angebot ist so frisch, regional und saisonal wie nur möglich, wie man es sich vom Wochenmarkt her gewöhnt ist.»

Hier ist jeden Tag Markt: Geschäftsführer Tim Hollemann in der Markthalle im Bahnhof Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. November 2022)

Auf der Fläche des ehemaligen Mode Koflers ist in den vergangenen Monaten ein Fachgeschäft entstanden, wie es Luzern bisher nicht kennt. Das zeigt ein Augenschein am Mittwoch, dem Tag vor der offiziellen Eröffnung. Denn in den Vitrinen, Gestellen und Theken bieten Hollemann und sein 20-köpfiges Team eine geballte Ladung an regionalen Lebensmitteln, Getränken und Menus und unter einem Dach.

Käse aus der Region ist natürlich im Angebot, hier etwa der «Wildhüter» aus dem Entlebuch. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. November 2022)

Dabei setzen sie auf Transparenz: Auf jedem Preisschild steht die Distanz vom Bahnhof Luzern zum Herstellungsort geschrieben. Beim Bio-Fleischkäse von der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos, 100 Gramm für 3.60 Franken, sind es 27 Kilometer. Oder wie wäre es mit Rüss-Müscheli für 14 Franken, Distanz schlappe 0,7 Kilometer?

Auf jedem Preisschild ist die Distanz vom Bahnhof Luzern zum Herstellungsort des Produkts notiert. Beim Risotto-Reis vom Mattenhof aus Jonen im Reusstal sind es 28,6 Kilometer. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. November 2022)

Vereinzelt stammen die Produkte von weiter her: etwa ein Schaumwein Chamois brut aus dem Aargau, Distanz 53,6 Kilometer. Hollemann sagt dazu: «Über 90 Prozent stammen aus der Zentralschweiz, aber manchmal finden wir das gewünschte Produkt eben ausserhalb, denn wir wollen alles für einen Wocheneinkauf bieten.» Importware gebe es jedenfalls keine.

Eine Käse- und Fleischtheke gab es im Bahnhof Luzern bisher nicht. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. November 2022)

Viel Beratung, dafür keine bedienten Kassen – eigentlich

Abheben von den Supermärkten im Bahnhof will sich die Markthalle nicht nur mit dem Angebot, sondern auch mit dem Service und der Beratung: Käse und Fleisch gibt's im Offenverkauf an der Theke und überall sind Spezialisten zugegen. Zum Team zählen als Beispiel eine Sommelière und ein Demeter-Gemüsegärtner. Dafür existieren keine bedienten Kassen, sondern sechs Self-Check-outs. «Man kann beim Bezahlen aber den Bargeld-Knopf drücken und jemand vom Team kommt mit dem Portemonnaie zum Einkassieren», sagt Hollemann.

Bezahlt wird an Self-Check-out-Kassen. Bei Bedarf kommt Personal zu Hilfe. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. November 2022)

Klar ist, dass dieses Sortiment nicht Discount-Preise aufweist. Dazu passt die Inneneinrichtung. Weiss gekachelte Wände, schwarz eingerahmte Vitrinen und Holzgestelle sorgen für ein Ambiente, wie man es von Gourmet-Supermärkten in Grossstädten kennt.

Bei der Getränkeauswahl hilft eine Sommelière. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 30. November 2022)

Hollemann, studierter Politikwissenschafter und vormaliger Betreiber eines Pop-up-Ladens, sagt, er habe Know-how in die Geschäftsleitung der jungen Firma geholt, das seines ergänzt – für Küche, Einkauf und die IT. Vier Mitarbeitende aus dem operativen Geschäft sind an der AG beteiligt. Als Verwaltungsratspräsident fungiert Andreas Tobler. Er ist Mitinhaber der im Detailhandel erfahrenen Luzerner Hug-Gruppe, zu der die gleichnamigen Bäckereien gehören. Die Beteiligungsgesellschaft hat auch in die AG investiert. Hollemann stellt aber klar:

«Wir sind unabhängig, kein Grossbetrieb diktiert uns das Sortiment, sondern wir können selbst bestimmen.»

Er ist überzeugt, dass die Markthalle ein Erfolg wird: «Wir haben 365 Tage im Jahr bis 21 Uhr geöffnet – zudem passt das Konzept zum Zeitgeist, immer mehr Menschen wollen sich saisonal, regional und nachhaltig ernähren.» Ob da die grosse Fleischtheke nicht etwas quer in der Landschaft liege, will man wissen. «Nein, wir kaufen eben ganze Tiere ein – gewisse Teile müssen noch reifen, andere gehen in die Küche oder in den Offenverkauf – da brauchen wir entsprechend Platz.»

