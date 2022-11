Bahnhof Luzern Vor dem Pinkeln an den Selecta-Automat: Die SBB lenken beim Bargeld-Knatsch ein Kein Kärtli aber grosser Handrang: Wer mit Münz auf das Bahnhofsklo in Luzern will, der muss künftig zuerst an einen Schalter oder einen Automaten. Die SBB kommen damit Kritikern ein bisschen entgegen. 09.11.2022, 09.37 Uhr

Beim Bahnhof-WC in Luzern kam man seit diesem Sommer nicht mehr rein, wenn man nur Bargeld als Bezahlmöglichkeit hatte. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Juni 2022)

Pinkeln geht nur noch bargeldlos. Die SBB wollen bei den Toiletten an den Bahnhöfen weg vom Münz. Eine Vorreiterrolle haben da die Standorte Olten, Schaffhausen, Uster, Regensdorf und Luzern. Ohne Karte kein Geschäft. Das sorgte vielerorts für Unmut – und für Druck auf die SBB.

Diese lenken nun ein. Zumindest ein bisschen. In der Toilettenanlage kann auch weiterhin nicht mit Bargeld bezahlt werden, aber dafür können nun «WC-Zutrittskarten» an Selecta-Automaten bezogen werden. Diese befinden sich «in der Nähe der WC-Anlagen», wie die SBB am Mittwoch mitteilten. Entweder kann eine Einzelsitzung auf der Toilette für 1,50 Franken gelöst werden oder eine Zehnerkarte für 15 Franken.

Bald gibt es die WC-Karte auch am Schalter

In Olten und Luzern kann per sofort so für den WC-Gang bezahlt werden, in Regensdorf, Uster und Schaffhausen soll das ab Ende November möglich sein. Auf dann kann auch in den SBB Reisezentren der fünf Bahnhöfe eine entsprechende Karte gelöst werden.

Gegen die Kartenzahlpflicht wehrten sich neben älteren Menschen auch solche, die Bedenken wegen ihren digitalen Spuren hatten. Der jetzige Umweg an den Selecta-Automat sei «für uns die einfachste Lösung – und vor allem auch eine, die rund um die Uhr verfügbar ist», sagte ein SBB-Sprecher gegenüber SRF. Bei den Rückmeldungen zu den bargeldlosen Toiletten habe sich gezeigt, dass der Wunsch nach Bezahlen mit Münz und Noten weiterhin bestehe. Wiederaufladbar sind die Karten übrigens nicht. (mg/tos)