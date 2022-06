Bahnhofparking Luzern ist laut TAG Geldquelle und wertvoll

Bahnhofparking Luzern «Stadt verzichtet ohne P1-Ersatz aus ideologischen Gründen auf Geldquelle» Verwaltungsratspräsident Pius Zängerle ärgert sich darüber, dass die Stadt die ökonomischen Aspekte des Bahnhofparkings ausblendet. Diese Fakten gehören vor der Debatte im Parlament auf den Tisch, findet er. Roman Hodel Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Um das 375-plätzige Bahnhofparking P1 ist eine Kontroverse im Gang. Weil es dem geplanten Durchgangsbahnhof im Weg ist, muss der 50-jährige Bau weg. Stadt und Kanton sehen keine Möglichkeit, das Parking in unmittelbarer Nähe zu ersetzen – zum Ärger der Schifffahrtsgesellschaft SGV, des KKL Luzern und bürgerlichen Politikern. Die Tiefgarage Bahnhofplatz AG (TAG) als Betreiberin und Eigentümerin hat bereits Lösungen ins Spiel gebracht: etwa eine Erweiterung des P2 vor dem KKL.

Die Einfahrt zum Bahnhofparking P1. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. Mai 2022)

Konkret fordert die TAG den Ersatz von 325 der 375 Parkplätze des P1. «Denkbar wäre eine automatisierte, einem Hochregallager ähnliche Anlage», präzisiert TAG-Verwaltungsratspräsident Pius Zängerle und erläutert das Prinzip an einer möglichen Erweiterung des P2 unter dem KKL. Demnach könnte die Ein- und Ausfahrt mit der Übergabe der Autos im heutigen P2 unter dem KKL organisiert werden. Von dort würden die Autos hernach automatisch in das noch zu bauende «Lager», also das eigentliche Parking dahinter, verfrachtet.

Hier könnte das P1 gemäss einer von der TAG in Auftrag gegebenen Studie ersetzt werden: – Variante Vergrösserung P2 KKL mit 400 Parkplätzen. Entweder vor dem KKL im See (zwei Geschosse, Baukosten geschätzte 59 Millionen Franken) oder vor dem KKL im See und unter der Frohburgstrasse (zwei, respektive ein Geschoss, geschätzte 66 Millionen Franken).



– Variante Inseli. Parkhaus unter dem heutigen Parkplatz und Park analog etwa zum Parking Sechseläutenplatz Zürich. Geschätzte Kosten rund 56 Millionen Franken.



Laut der Studie von 2019 sind beide Varianten «vor Errichtung des Durchgangsbahnhofs realisierbar und voraussichtlich wirtschaftlich tragbar».

Als ehemaliger Präsident des KKL Luzern weiss Zängerle, wie wichtig genügend Parkplätze in unmittelbarer Nähe für das Kultur- und Kongresszentrum sind: «Das ist sogar zentral für einen Austragungsort von High-End-Anlässen, neben der selbstverständlich ebenso wichtigen Anbindung an den öffentlichen Verkehr.» Doch auch andere Betriebe seien auf das Parking angewiesen: «Denken Sie nur an die Hirslanden-Gruppe mit ihren Tageskliniken im Bahnhofgebäude. Nicht alle Patienten können mit dem ÖV oder gar mit dem Velo anreisen.»

Um die Nutzung des Parkings zu regulieren, könnte die Anzahl von Zu- und Wegfahrten in den Stosszeiten beschränkt werden. Seitens Parkhäuser wäre laut Zängerle ein Reservationssystem möglich:

«Wer zu bestimmten Zeiten parkieren möchte, bräuchte ein Ticket.»

Das ginge unkompliziert via App, so wie dies die SBB aktuell auf ersten Park-and-Rail-Anlagen einführen. «Ein solches System könnte bei allen grösseren Parkhäusern angewendet werden.»

Parking gehört zu über 80 Prozent der Stadt und ihrer Pensionskasse

Wenn der TAG-Verwaltungsratspräsident selber in die Diskussion eingreift, so ist dies insofern bemerkenswert, weil die TAG zu je über 40 Prozent der Stadt Luzern und der Pensionskasse der Stadt Luzern und zu etwas über 10 Prozent den SBB gehören. Mit anderen Worten: Zängerle stellt sich gegen die Absichten einer Hauptaktionärin. «Dessen bin ich mir bewusst, doch als Verwaltungsratspräsident bin ich vollumfänglich der AG verpflichtet und habe dafür zu sorgen, dass die Parkierung als unsere Hauptaufgabe eine Fortsetzung erhält», sagt Zängerle. «Ohne einen Ersatz des P1 unmittelbar beim Bahnhof verzichtet die Stadt aus ideologischen Gründen heraus auf eine logistisch wertvolle Immobilie und auf eine Geldquelle.»

Laut Schätzungen soll das Bauwerk, das drei Etagen in die Tiefe reicht, einen Wert im höheren zweistelligen Millionenbereich aufweisen. Wie hoch genau, wird im Rahmen des Durchgangsbahnhofs abgeklärt, heisst es bei der Stadt auf Anfrage, und: «Da es sich dabei um ein laufendes Verfahren handelt, dürfen wir Ihnen dazu keine Angaben machen.» Vor allem liefert das Parking jährlich Gewinne im Millionenbereich ab – davon profitieren hauptsächlich die Stadt sowie ihre Pensionskasse. Zängerle ist erstaunt, dass von all dem kein Wort im Bericht und Antrag steht: «Solche Fakten gehören auf den Tisch.» Denn am 30. Juni berät der Grosse Stadtrat das Geschäft. Winkt er dieses durch, ist er auch damit einverstanden, dass es keinen unmittelbaren Ersatz des P1 beim Bahnhof braucht.

So viel Platz hat's im Bahnhofparking P1 selten – ausser es herrscht gerade Lockdown wie zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. März 2020)

Er befasst sich seit 20 Jahren intensiv mit Verkehrsfragen

Zängerle betont, dass er die Situation nicht nur aus der Warte der TAG beurteile. Als ehemaliger Mitte-Kantonsrat und Präsident der Kommission Verkehr und Bau sowie als langjähriger Präsident von LuzernPlus befasse er sich seit 20 Jahren intensiv mit Verkehrsfragen. «Mobilität ist ein Grundbedürfnis», sagt er. «Doch wie man sich bewegt, sollte über die Rahmenbedingungen gesteuert werden. Wie sich der Einzelne bewegt, soll ihm überlassen werden.» Dass der motorisierte Individualverkehr per se verteufelt wird, widerstrebt ihm. «Die E-Mobilität wird vieles verändern und wer Auto fahren will, wird ja auch entsprechend zur Kasse gebeten.»

Was die Baukosten betrifft, so legt Zängerle Wert auf die Feststellung, dass für den Ersatzbau kein öffentlicher Kredit und somit auch keine Volksabstimmung nötig wäre. Die AG würde finanziell für das wegfallende P1 entschädigt und könnte dieses Geld in den Neubau investieren. Er sagt:

«Zu guter Letzt würde das neue Parking über die Gebühreneinnahmen wieder zuverlässig und regelmässig viel Geld in die Kasse spülen.»

