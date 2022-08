Bahnhofstrasse Die Reussufermauer ist stark beschädigt und muss saniert werden Zwischen der See- und der Kapellbrücke kommt es ab dem 22. August bis Ende 2022 zu Bauarbeiten. Die Bahnhofstrasse bleibt offen, es kann aber zu Verkehrseinschränkungen kommen. 17.08.2022, 11.19 Uhr

Zwischen der See- und der Kapellbrücke kommt es zu Bauarbeiten. Bild: Dominik Wunderli

Die Reussufermauer weist grössere Schäden auf, wie die Stadt Luzern am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt. Der Lauf der Zeit sowie Witterung und Beanspruchung hätten der Ufermauer, insbesondere der Fundation, stark zugesetzt. Deshalb müsse sie zumindest im Bereich zwischen der See- und der Kapellbrücke zeitnah saniert werden.