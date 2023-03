CS-Debakel «Mir wurde klar, dass ich besser schlafen kann, wenn ich die Bank wechsle» Nach dem historischen Sonntag ist am Montag einiges los in der Luzerner Filiale der Credit Suisse: Bis 40 Menschen warteten teilweise vor den Schaltern. Auch in Zug holen Kundinnen und Kunden ihr Geld. Lukas Zwiefelhofer, Marco Morosoli, Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 20.03.2023, 16.56 Uhr

Die Filiale der Credit Suisse am Schwanenplatz in Luzern am Tag, nachdem die Fusion mit der UBS bekannt wurde. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. 3. 2023)

Am Tag 1 nach dem Debakel um die Credit Suisse ist die Stimmung angespannt – so auch in der Luzerner CS-Filiale im repräsentativen Gebäude am Schwanenplatz. Am Montagmorgen bildete sich dort eine grosse Schlange, die kurzzeitig vom Foyer bis nach draussen vor den Haupteingang reichte.

Ein pensionierter Herr erklärt, dass heute nur maximal 4000 Franken am CS-Bancomat abgehoben werden könne. Normalerweise liege die Limite bei 5000. Sein Plan: «Ich hole alles Geld und werde morgen sicher wieder vorbeikommen.» Jetzt werde er zudem seine Pensionskasse von der Credit Suisse zur Luzerner Kantonalbank umleiten. Denn der Mann betont, dass sein Vertrauen in die Schweizer Grossbanken, also auch in die UBS, weg sei.

«Ich traue den kleinen Banken mehr»

Einige Kunden fürchteten offenbar schon länger um ihr Geld. Beispielsweise eine junge Frau, die laut eigenen Aussagen bereits seit geraumer Zeit immer wieder Geld von ihrem CS-Bankkonto weggezogen hat. «Ich war auch mal bei der UBS, traue aber den kleinen Banken mehr. Die sind mir auch sympathischer», sagt sie. Ein Mann mittleren Alters sieht das ähnlich. Er habe bereits vor sechs Wochen sein Geld bei der CS abgeholt. Denn er betont: «Man konnte ja ahnen, dass so was passiert.»

Andere Personen sind am Montagmorgen aus purer Neugier vor Ort am Luzerner Schwanenplatz. Ein älteres Paar hat zwar kein Konto bei der Credit Suisse, wollte aber eigenen Aussagen zufolge einfach mal vorbeischauen. «Jetzt müssen wir das Geld halt wieder unter dem Kopfkissen anlegen», sagt der Mann und lacht, ehe er mit seiner Frau wieder davonzieht.

Doch es gibt auch gelassenere Stimmen am Tag 1 nach dem CS-Debakel: Eine ältere Frau sagt, sie habe keine Angst um ihr Geld, und verweist dabei auf den Entscheid des Bundesrats vom Sonntag. Sie sei aus anderen Gründen vor Ort und nicht, weil sie panikartig ihr Geld abholen möchte. Auch an der Pressekonferenz am Sonntagabend wurde betont, dass Einlagen bis 100’000 Franken sicher seien, selbst wenn es zum Konkurs kommen würde. Und Finanzministerin Karin Keller-Sutter habe selber auch ein Konto und eine Hypothek bei der Credit Suisse.

Die Filiale der Credit Suisse in der Stadt Zug. Bild: Nora Baumgartner (Zug, 20. 3. 2023)

«Jetzt herrscht wenigstens Gewissheit»

Eine CS-Filiale an prominenter Lage hat auch die Stadt Zug, wo die Bank in der Bahnhofstrasse domiziliert ist. Eine im Kanton Zug wohnhafte CS-Angestellte berichtet, dass die Stimmung im Büro am Montag «eher gelöst» war. Dies im Gegensatz zum Ende der letzten Woche, als viele Gerüchte die Runde gemacht hätten, aber niemand Genaueres gewusst habe. «Jetzt herrscht wenigstens Gewissheit, dass es weitergeht», sagt sie.

Der Publikumsverkehr zur Filiale der Credit Suisse in der Bahnhofstrasse in Zug ist über die Mittagszeit überschaubar. Doch die meisten Menschen, die unter den Arkaden dem Stadtzentrum entgegengehen, schauen neugierig herein. Viele, welche Bargeld abholen wollen, gehen in den Innenraum der Bank. Fast so, als soll niemand mitbekommen, dass auch sie zu denen gehören, die der bald gewesenen Grossbank die Treue aufkündigen.

Offenbar einige Saldierungen in der Zuger CS-Filiale

Ein eher älterer Herr sagt derweil: «Ich habe nur Franken in Euro gewechselt.» Eine Mutter geht mit ihrer kleinen Tochter in einem Anhänger zum Eingang der Zuger CS-Filiale. Seit die Frau aus einem Nachbarland vor rund 15 Jahren in die Schweiz gezogen ist, hat sie ihr Konto bei der CS. Nun möchte sie es saldieren. Sie sei schon seit Monaten unsicher, ob sie sich nicht besser eine andere Bank suchen solle. «Nach den Entwicklungen vom Wochenende wurde mir klar, dass ich besser schlafen kann, wenn ich die Bank wechsle», sagt sie nun. Bei der CS am Schalter habe man ihr aber gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen müsste.

«Die Angestellten haben bis jetzt zur Mittagszeit schon viele Saldierungen vorgenommen, wie man mir bei der Beratung mitgeteilt hat», so die Frau weiter. Nach der Saldierung dauere es etwa zwei bis drei Arbeitstage, bis das Konto geschlossen sei. Die Frau hat bereits ein neues Konto bei einer Zuger Bank eröffnet.

Eine weitere Frau mittleren Alters verlässt die Zuger CS-Filiale deutlich entspannter und lächelnd. «Ich war nur am Schalter, um Geld abzuheben. Beunruhigt wegen der aktuellen Lage bin ich nicht und ich habe auch nicht versucht, mein Konto zu plündern oder aufzulösen», erklärt sie.

