Bauarbeiten Am Wochenende ist der Bahnhof Luzern weitgehend gesperrt – alles, was Sie dazu wissen müssen Am Samstag und Sonntag müssen Reisende mehr Zeit für ihre Fahrt einrechnen. Wer nicht mit der Zentralbahn unterwegs ist, wird mit Ersatzbussen vorliebnehmen müssen. 14.03.2023

Vom Samstag, 18. März, um 0.30 Uhr bis am Montag, 20. März, um 5 Uhr ist der Bahnhof Luzern weitgehend gesperrt.

Mit Ausnahme der Zentralbahn, die fahrplanmässig unterwegs ist, verkehren während der Sperrung keine Züge von und nach Luzern. Die Geschäfte im Bahnhof sind von den Bauarbeiten jedoch nicht betroffen und bleiben geöffnet.

Von September 2022 bis Oktober 2024 führen die SBB im Bahnhof Luzern sowie auf dessen Zufahrtsstrecken Bauarbeiten durch. Das Ziel ist, dass die Züge künftig in schnellerer Abfolge verkehren können. Indem Bahnanlagen ersetzt, erneuert und ergänzt werden, sollen laut den SBB auch künftig Pünktlichkeit und Sicherheit der Zugverbindungen gewährleistet sein. Die Totalsperre am Intensivbauwochenende soll die Gesamtbauzeit und somit auch die Dauer der Lärmbelastung und der Fahrplaneinschränkungen verkürzen.

Während 51 Stunden wird der Bahnhof am Wochenende grösstenteils stillgelegt sein. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 7. 11. 2020)

Die SBB bauen am kommenden Wochenende unter anderem fünf neue Weichen bei der Langensandbrücke sowie eine neue Doppelweiche zwischen den Gleisen 3 und 4 ein. Um die Bauarbeiten zu bündeln, wird gleichzeitig über der Strassenunterführung Kreuzstutz die letzte der drei eingleisigen Eisenbahnbrücken ersetzt.

Die Zentralbahn verkehrt wie gewohnt. Alle anderen Züge fahren nicht direkt in den Bahnhof Luzern, sondern machen früher Halt – nämlich in Ebikon, Sursee, Emmenbrücke, Littau oder beim Verkehrshaus Luzern. Ersatzbusse verbinden die vorübergehende Haltestelle Luzern Inseliquai mit Ebikon, Emmenbrücke und Littau. Die Haltestelle Luzern Verkehrshaus wird durch die Regelbusse 6, 8 und 24 der VBL bedient.

Sämtliche Fahrplanänderungen sind im Online-Fahrplan der SBB berücksichtigt. Besonders zu beachten ist die Verlängerung der Fahrzeiten – um die Zughaltestellen per Bus zu erreichen, müssen Reisen früher angetreten werden. Beispielsweise dauert die Fahrt von Luzern nach Bern mit dem direkten Interregio gewöhnlich eine Stunde. Dieses Wochenende führt die Verbindung mit dem Ersatzbus nach Littau und von dort mit dem Regionalzug nach Bern. Daraus ergibt sich ab dem Bahnhof Luzern eine Gesamtreisezeit von rund einer Stunde und 45 Minuten.

Die Reise nach Zürich nimmt mit dem direkten Interregio üblicherweise 40 bis 50 Minuten in Anspruch, verlängert sich dieses Wochenende durch die Busfahrt nach Ebikon aber um rund 20 Minuten. Eine Dreiviertelstunde länger als sonst dauert die Fahrt nach Basel, die am Wochenende über Emmenbrücke führt. Aufgrund von Bauarbeiten im Bahnhof Basel fallen die direkten Nord-Süd-Verbindungen von Basel ins Tessin am Wochenende aus.

Wegen der Bauarbeiten beim Kreisel Kreuzstutz sind die St. Karli- und die Lädelistrasse vom Freitag, 17. März, um 18 Uhr bis am Montag, 20. März, um 6 Uhr durchgehend gesperrt. Eine Umleitung wird vor Ort signalisiert und auch die VBL-Busse werden umgeleitet. Die Personenunterführung, die sich rund 80 Meter flussabwärts befindet, kann jederzeit benutzt werden.

Im März und April sind die letzten Verbindungen des Tages sowie die Wochenenden vom 1. und 2. April und vom 15. und 16. April teilweise von den Bauarbeiten betroffen. Daraus resultieren veränderte Fahrzeiten und der Ausfall einiger Züge. In letzterem Fall kommen Ersatzbusse zum Einsatz. Auch hier empfiehlt sich der Blick auf den Online-Fahrplan der SBB.

Die SBB rechnen für das gesamte Projekt mit Kosten in Höhe von rund 46 Millionen Franken. Diese werden über den Bahninfrastrukturfonds des Bundes finanziert.

Hinweis Genaue Infos zu den angepassten Fahrzeiten finden Sie unter www.sbb.ch/de/fahrplan.

