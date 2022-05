Baubewilligungen Wer in der Stadt Luzern bauen will, muss warten Seit Jahren dauert die Bearbeitung von Baugesuchen in Luzern viel zu lange. Auch der millionenteure Stellenausbau bei den Baubehörden brachte bisher keine Besserung. Robert Knobel Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

In der Stadt Luzern wird viel gebaut – hier eine neue Wohnsiedlung in der Maihofhalde. Der Weg zur Baubewilligung ist allerdings lang. Bild: Pius Amrein (16. September 2021)

Es dauert in der Stadt Luzern viel zu lange, bis man eine Baubewilligung erhält: Dies ist nicht bloss das Fazit ungeduldiger Bauherrschaften, sondern eine amtliche Feststellung. Der Kanton Luzern schreibt nämlich vor, dass 80 Prozent der Baugesuche innerhalb von 40 Tagen erledigt werden müssen. Die Stadt schafft dies aber nur gerade in 24 Prozent der Fälle. Auch bei den vereinfachten Verfahren, etwa für neue Wärmepumpen, wird die Erledigungsquote von 80 Prozent innert 25 Tagen nicht eingehalten: Sie lag 2021 bei 54 Prozent.

Das Problem besteht schon seit langem und sorgt für Kritik. Deshalb hat das Stadtparlament 2020 ein 5 Millionen Franken teures Massnahmepaket verabschiedet. Damit sollten Stellenaufstockungen bei den Baubehörden finanziert werden. Die zusätzlichen Stellen konnten alle bis Ende 2021 besetzt werden, wie Baudirektorin Manuela Jost (GLP) sagt. Die Erledigungsquote konnte, zumindest bei den normalen Verfahren, aber nicht erhöht werden, wie dem Jahresbericht 2021 der Stadt Luzern zu entnehmen ist.

Im Bauamt fehlten zwei wichtige Führungsleute

Woran hapert es denn jetzt noch? Man habe zuerst das zusätzliche Personal einarbeiten müssen, sagt Manuela Jost. Zudem musste die Baudirektorin 2021 zwei wichtige Führungspositionen neu besetzen, nämlich die des Stadtarchitekten und des Leiters Baubewilligungen. Dies alles habe Ressourcen gebunden – umso mehr, als man zunächst den Fokus auf das Abarbeiten der Pendenzen gelegt habe und nicht auf die Beschleunigung der neu eingegangenen Gesuche. Hinzu gekommen seien die zahlreichen Corona-Ausnahmegesuche für die Boulevardgastronomie, die es 2021 ebenfalls zu bearbeiten gab.

Für das laufende und das kommende Jahr sei das Ziel allerdings klar: Die Erledigungsquote müsse «markant erhöht» werden, so Jost.

Auch in Kriens dauert es viel zu lange

Viel zu tief ist die Erledigungsquote auch in der Nachbarstadt Kriens: Nur 30 Prozent der Gesuche konnten 2021 innert gesetzlicher Frist erledigt werden – ein Jahr zuvor waren es noch 55 Prozent. Auch der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) macht unter anderem personelle Wechsel im Ressort Baubewilligungen dafür verantwortlich.

Fürs laufende Jahr sieht es in Kriens aber massiv besser aus, wie Frey sagt:

«Der Blick auf die ersten fünf Monate im Jahr 2022 zeigt, dass wir bei 75 Prozent Anteil an fristgerechten Bewilligungen liegen.»

Wie lange ein Bewilligungsverfahren dauert, liegt allerdings nicht allein in der Macht der städtischen Behörden. Denn oft braucht es Abklärungen bei kantonalen Stellen, Rückfragen bei der Bauherrschaft und allenfalls auch juristische Abklärungen. «Wenn sich die Abläufe zwischen diesen Akteuren nur etwas verzögern, ist die Einhaltung der Frist nur noch schwer möglich», sagt Maurus Frey.

Handyantennen: Viele Einsprachen verzögern die Bewilligung

Dies gelte erst recht, wenn viele Einsprachen eingehen, etwa bei Mobilfunkantennen. Dann sei es geradezu unmöglich, das Gesuch innert der gesetzlichen Frist abzuhandeln. Gleiches gelte für sehr komplexe Projekte wie die Pilatus-Arena, welche Frey als das «bautechnisch aktuell wohl anspruchsvollste Hochbauprojekt des Kantons» bezeichnet.

Auch in der Stadt Luzern sind Einsprachen ein Verzögerungsfaktor, wie Manuela Jost sagt. Bei jedem zehnten Baugesuch gehen Einsprachen ein, wobei «die Einsprachebereitschaft in unserer Gesellschaft zugenommen» habe. Das Ziel sei trotzdem, auch Gesuche mit Einsprachen schneller behandeln zu können, so Jost.

Stadt Luzern: 39 Prozent der Baugesuche sind mangelhaft

Ein Problem sind gemäss Jost auch Baugesuche, die unvollständig und mangelhaft bei der Stadt eintreffen. Das können fehlende Formulare und Pläne sein, aber auch falsche Berechnungen. Letztes Jahr musste die Stadt bei 39 Prozent aller Baugesuche Nachbesserungen verlangen. «Gerade bei Kleinbaugesuchen sind die Eingabequalitäten teilweise ausserordentlich dürftig», sagt Jost. Auch dies führe dann zu zeitlichen Verzögerungen.

Um die Qualität der Baugesuche zu erhöhen, wird die Stadt ab Sommer eine spezielle Beratungsstelle anbieten. Diese berät die Bauherrschaften wenn nötig bereits im Planungsprozess. Die Beratung wird zwar teils gebührenpflichtig sein, zahlt sich aber im Idealfall aus. Jost sagt: «Je besser ein Bauprojekt und das Gesuch vorbereitet sind, desto grösser sind die Chancen auf eine schnelle Bewilligung.»

