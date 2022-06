Brand in Jumbo Emmenbrücke – Ursache noch unklar

Baumarkt Brand in Jumbo Emmenbrücke – genaue Ursache noch unklar Der Brand ereignete sich am Montagabend an der Oberhofstrasse in Emmenbrücke. Verletzt wurde beim Vorfall niemand. Larissa Gassmann 21.06.2022, 09.39 Uhr

Am Montagabend kam es in Emmenbrücke zu einem Feuerwehreinsatz in einem Baumarkt: Gegen 21:30 Uhr drang Rauch aus dem Dach des Jumbo-Gebäudes an der Oberhofstrasse. Das Feuer konnte schliesslich durch die Feuerwehr Emmen gelöscht werden, wie die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Mitteilung schreibt.